HSG muss Rhythmus finden

Mannheim.„Es kommt auf die Tagesform an.“ Peter Jano, Trainer der HSG Mannheim, erwartet heute Abend bei der HSG St. Leon/Reilingen ein enges Duell. Der erfahrene Coach des Frauenhandball-Oberligisten warnt eindringlich davor, das Hinspiel als Maßstab zu nehmen, als Mannheim einen 21:11-Kantersieg feierte: „Da hat bei uns fast alles, bei St. Leon nichts geklappt.“

Erschwerend kommt hinzu, dass die HSG keinen Rhythmus hat: „Wir hatten bisher nur drei Spiele in der Rückrunde“, hadert Jano. Zuletzt kam Mannheim unfreiwillig zu einem spielfreien Wochenende. Das Heimspiel gegen Brombach wurde kurzfristig abgesagt, da der Gegner krankheitsbedingt keine spielfähige Mannschaft stellen konnte. Zwar bekam die HSG die Punkte zugesprochen, aber gerade mit Blick auf das Spiel in Reilingen ist das alles andere als ideal. Ein gemeinsames Training mit dem Badenligisten SG Heddesheim am Dienstag war zwar eine gute Gelegenheit zum Testen, Wettkampfpraxis fehlt derzeit aber. me