HSG muss sich in der Abwehr steigern

Mannheim.In der Oberliga Baden-Württemberg wollen die Handball-Damen der HSG Mannheim an diesem Wochenende ihren vierten Saisonsieg einfahren. Am Sonntag um 17 Uhr gastiert der noch punktlose Tabellenletzte TV Weingarten in der Seckenheimer Richard-Möll-Halle.

Auf dem Papier sind die "Dolphins" als momentaner Achter damit klarer Favorit. Nach der hauchdünnen 25:26-Niederlage bei der

...