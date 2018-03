HSG zeigt Nervenstärke

Anzeige

Mannheim.Dank eines 24:21 (14:11)-Erfolgs im Verfolgerduell gegen den TSV Heiningen haben die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim in ihrem vorletzten Heimspiel der Saison den vierten Tabellenplatz von den Gästen zurückerobert. Nach der Osterpause gilt es für die Mannschaft von Trainer Peter Jano dann, in den verbleibenden fünf Partien diese Position zu verteidigen. Dass man noch einmal unter die Top Drei vordringen kann, ist angesichts von vier Zählern Rückstand eher unwahrscheinlich.

„Wir haben heute wirklich noch einmal alle Kräfte mobilisieren können“, freute sich Jano nach dem hart umkämpften Sieg. „Wir haben uns diesen Erfolg mit viel Leidenschaft und einer tollen Moral auch verdient, aber es war zeitweise ganzschön eng und nervenaufreibend.“

Schützdeller sichert Erfolg

Nach einer Viertelstunde lag die HSG Mannheim noch mit 5:7 zurück, drehte das Resultat aber und führte kurz vor dem Seitenwechsel mit 14:10. Doch Heiningen erwies sich als der erwartet schwere Brocken, kam in der zweiten Hälfte wieder in die Partie zurück und ging beim 19:17 und 20:19 (49.) sogar noch zweimal in Führung. Die Gastgeberinnen rissen sich noch einmal zusammen, warfen ihren Team- und Kampfgeist in die Waagschale und waren beim 22:20 (56.) wieder im Vorteil – und als Nathalie Schützdeller 60 Sekunden vor dem Ende per Strafwurf zum 24:21 traf, war der Sieg endlich in trockenen Tüchern. me