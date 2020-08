Huckle kann es noch nicht lassen

Mannheim.Zweieinhalb Jahre – und das in zwei Etappen – verbrachte Patrick Huckle beim SV Waldhof Mannheim. In dieser Zeit hatte sich der Mann von der linken Außenbahn durch seine kampfbetonten Auftritte bei den Fans zum Liebling hochgearbeitet. „Der SVW ist ein Arbeiterverein – und das ist eine Mentalität, die mir und meiner Spielweise gelegen kam“, sagt Huckle. Im Winter 2010 kam der gebürtige Karlsruher aus Offenbach an den Alsenweg, nachdem er bei den Kickers zuvor keine gute Zeit erlebt und sportlich eine untergeordnete Rolle gespielt hatte. „Es hat mich geprägt, wie die Fans in Mannheim hinter ihrer Mannschaft gestanden haben. Wir haben dann mit einem sehr jungen Team in der Regionalliga den sportlichen Klassenerhalt geschafft“, berichtet Huckle von der einzigen Spielzeit in der damaligen Regionalliga West.

Dass danach das finanzielle Rüstzeug für ein weiteres Jahr in der Viertklassigkeit fehlte, erfuhr er dann aus der Entfernung, denn sein Weg war bereits zum SC Preußen Münster eingeschlagen, einem Weggefährten der vergangenen Drittliga-Saison. „Diese Nachricht war für mich dennoch ein Schock. Umso schöner war es dann, nach zwei Jahren wieder zum Waldhof zurückzukehren.“

Im Juli 2012 begann seine zweite „Amtszeit“ bei den Blau-Schwarzen. Und nun erlebte er noch intensiver, was er vorher und auch später in insgesamt zehn Spielen als Gegner der Waldhöfer erfahren durfte. „Es war im Carl-Benz-Stadion – egal, ob mit Ulm oder dem FSV Frankfurt – immer unangenehm, hier zu spielen. Es herrschte eine extreme Stimmung“, sagt Huckle.

Inzwischen hat der Außenbahn-Motor aber auch einen Gang zurückgeschaltet und sich im Sommer 2019 vom Profifußball verabschiedet. Vom FSV Frankfurt war er damals zum baden-württembergischen Oberligisten 1. CfR Pforzheim gewechselt. „Ich hätte in Frankfurt zwar noch einmal verlängern können, aber dann habe ich ein Jobangebot in Karlsruhe bekommen. Ich habe lange überlegt, aber dann die Chance ergriffen“, berichtet der 36-Jährige von seinem Übergang vom Profi- zum Feierabendfußballer. Dennoch, auch die Fünftklassigkeit im Ländle forderte den Linksfuß, mit Vereinen wie den Stuttgarter Kickers oder dem VfB Stuttgart II warteten auch hier einige Herausforderungen, die an das vorherige Profiniveau erinnerten – dies allerdings unter Amateur-Bedingungen.

Den kompletten Abschied vom Fußball kann er sich noch immer nicht vorstellen. Inzwischen ist der B-Lizenz-Inhaber als spielender Co-Trainer beim Verbandsligisten SpVgg Durlach-Aue im Dienst. Bereits am zweiten Spieltag der kommenden Saison trifft Huckle mit seinem neuen Club auf den SVW II. „Im Hinspiel treten wir zu Hause an. Aber das Rückspiel am Alsenweg wird schon etwas Besonderes für mich“, rechnet Huckle dann mit aufkommenden Emotionen: „Mein Herz hängt noch immer am Waldhof.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.08.2020