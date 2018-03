Hundessa brennt Rekord in den Asphalt

Anzeige

Auch Kibrom Isaac, der sich in der Region als Seriensieger von 10-Kilometerläufen einen Namen gemacht hat, war in Schriesheim am Start. Doch für ganze vorne reichte es für den Mittelstreckenspezialisten, der für den TSV 05 Rot startete, diesmal nicht. Isaac begann zwar gut, war die ersten Runden vorne mit dabei, doch am Ende belegte er in 32:28,5 Minuten den fünften Rang. Lokalmatador Christophe Krech vom TV Schriesheim wurde in 33:35,9 Minuten Neunter.

Für Fabienne Amrhein war die Kia-Autohaus-Doll-Challenge eine kleine Wundertüte. „Ich habe erst vor kurzem eine Grippe auskuriert“, sagte die 26-Jährige vom engelhorn sports Team der MTG Mannheim. Die Vorjahressiegerin setzte sich dennoch gleich an die Spitze des Frauenfeldes. Zunächst versuchte Lena Berg (engelhorn sports Team/TV Schriesheim) mitzuhalten. Doch Amrhein lief ihr Rennen und gewann letztlich in 36:02,9 Minuten.

Die Mannheimerin war 33 Sekunden langsamer als bei ihrem Triumph in 2017 – aber dennoch glücklich. „Ich bin natürlich zufrieden mit dem Lauf“, sagte Amrhein. Platz zwei ging wie schon 2017 an Laura Chacon Biebach (ASICS Frontrunner Spiridon Frankfurt, 37:05,8), die im Ziel einen 1:03-Minuten-Rückstand auf Amrhein hatte. Dritte wurde Lena Berg in der immer noch starken Zeit von 37:50,1. bol

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018