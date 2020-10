Hungrige Mad Dogs

Mannheim.Eigentlich wollten die Mad Dogs Mannheim bereits am vergangenen Wochenende in die neue Fraueneishockey-Bundesligasaison starten. Der Tatendrang von Trainer Randall Karsten und seinem Team wurde jedoch jäh gebremst, die beiden Heimspiele gegen den Rekordmeister ESC Planegg-Würmtal mussten abgesagt werden.

„Es stand zwar nicht unsere komplette Mannschaft wegen Corona unter Quarantäne, aber es waren viele Spielerinnen betroffen. Dazu kamen Verletzte und Erkrankte“, erklärt der Coach. Er ist froh, dass es nun am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (11.45 Uhr) mit den beiden Heimspielen gegen den EC Bergkamener Bären endlich losgeht, wobei keine Zuschauer zugelassen sind.

Zum Auftakt gegen Bergkamen

Dass Bergkamen zum Saisonauftakt dem Titelverteidiger Memmingen nur knapp mit 1:2 und 1:3 unterlag, ist Karsten nicht entgangen. „Das werden wohl zwei enge Spiele, aber nachdem wir letzte Saison Platz vier knapp verpasst haben, ist das unser Saisonziel. Da musst du eigentlich beide Spiele gewinnen.“ Karsten will mit den Schwarz-Gelben diesmal in die Play-offs. Wie in der vergangenen Saison ziehen die Teams auf den Rängen eins bis vier in die K.o.-Runde ein, während die Clubs auf den Positionen fünf bis sieben eine Platzierungsrunde spielen.

Mit Chiara Gehrsitz, Lea Welcke (beide ERC Ingolstadt) und Svenja Laue, Laura Brückmann (beide Düsseldorfer EG) sowie Michele Mohr (ESG Esslingen) vermeldeten die Mad Dogs weitere Zugänge. Für die im Dezember 2019 aus der Liga ausgeschiedene DEG ist der Aufsteiger Kölner Haie neu mit an Bord. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020