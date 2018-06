Anzeige

Mannheim.Der 6. Mai ist Leichtathletin Ruth Hildebrand in schmerzhafter Erinnerung. „Es war bei den Regionalmeisterschaften. Ich hatte meinen letzten Weitsprung vor mir, doch in meiner zweiten Disziplin Hochsprung hatten sich alle meine Konkurrentinnen schon eingesprungen. Also war ich zu hektisch, habe einen falschen Absprung erwischt, brach den Sprung ab und hörte bei der Landung, wie mein Bein brach.“ Die 13-Jährige kam sofort ins Krankenhaus, erfuhr erst später, dass sie mit neuer Bestmarke von 5,40 m gewonnen hatte, wurde tags darauf operiert und darf in zwei Wochen mit der Reha beginnen. „Es kribbelt, ich war ein paar mal im Stadion und hätte am liebsten mitgemacht.“ Doch auch wenn sie sich selbst als ungeduldigen Menschen bezeichnet, hört sie auf ihren Kopf. „Der sagt mir: langsam machen, Schritt für Schritt.“

Im Mai hatte sie nur auf ihr Bauchgefühl geachtet und den Rat ihrer Trainer beiseite geschoben: „Wir durften das erste Mal unser Programm selbst wählen. Meine Trainer haben mich vor zwei Starts so kurz hintereinander gewarnt oder mir zumindest geraten, auf den letzten Weitsprung zu verzichten. Jetzt bin ich um eine Erfahrung reicher.“

Der Traum von Olympia Geburtstag: 16.10.2004, Berlin Eltern: Holm (46, Ingenieur), Rebecca (38, Krankenpflegerin). Geschwister: Max (8), Emely (11). Beste Freunde: Josy, Eugene, Vivi Schule: Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim, 7. Klasse. Hobbies: Leichtathletik, Musik Am Liebsten online bei: Instagram Verein: MTG Mannheim seit 2015 Trainer: Michael Marschall, Thorsten Brendel, Patricia Thiele Größtes Vorbild: Allison Felix Größter Wunsch: Olympia-Start. sd

Die begeisterte Springerin, die im Dezember 2017 mit 16,89 m Silber bei den „Deutschen“ im Fünfsprung holte – das ist eine weniger belastende Variante des Dreisprungs für den Nachwuchs –, ist mit der Größe von jetzt schon 1,73 m geradezu prädestiniert für alle Sprungdisziplinen. „Die habe ich schon immer gemocht, aber früher habe ich auch die 800 Meter geliebt. Die sind jetzt ein Horror, weil ich mir beim Laufen meine Kraft nicht einteilen kann.“