„Ich liebe es, immer wieder Neues zu lernen“

In der Grundschule wurde sie von zwei Freundinnen überredet, doch einmal zur TSG Seckenheim mitzugehen. „Mir haben die Geräte sofort gefallen, ich bin geblieben und auch schnell in die Leistungssportgruppe aufgenommen worden.“

Sie weiß, dass sie noch viele Dinge lernen muss, aber ein paar Elemente haben es ihr besonders angetan. „Ich würde gerne auf dem Balken den Rückwärtssalto können und am Boden die Kombination Überschlag-Strecksalto-vorwärts. Das sieht toll aus.“

Turnen ist jedoch nur eines von Hollys Hobbies. Tanzen ist eine weitere Leidenschaft. Klassisches Ballett, das die Tochter einer Ballettlehrerin mit vier Jahren begann, schätzt sie mehr als Hip-Hop. „Demnächst darf ich auch auf die Spitze“, freut sie sich auf die nächste Herausforderung. Und sie steht wahnsinnig gerne auf der Bühne, gehört zum Statistenpool des Mannheimer Nationaltheaters. „Theater ist cool“, denkt sie gerne an ihre Rollen in „Vereinte Nationen“ und „Immer schön“ zurück. „Ich hoffe, auch in der neuen Spielzeit werden Kinder gebraucht!“ Holly könnte sich vorstellen, später einen künstlerischen Beruf zu ergreifen.„Meine Schwester macht in London eine Ausbildung als Musical-Darstellerin. Tanzen und Schauspielen wäre auch etwas für mich.“

