„Ich stehe total auf Toreschießen“

Mannheim.Mit einem satten Volleyschuss vom Sechzehner in den Winkel – Kevin Achtstetter zeigt wieder, was in ihm steckt. Der 28-Jährige wirbelt in der Kreisklasse AI und hielt seine TSG Rheinau mit einem Dreierpack gegen Ketsch (4:1) an der Tabellenspitze. Aus den ersten fünf Saisonspielen erzielte die TSG damit die maximale Punkteausbeute, Achtstetter liebäugelt mit der Kreisliga: „Wir haben uns in diesem Jahr vor allem in der Breite extrem verstärkt und sind auf vielen Positionen doppelt besetzt. Unser Ziel ist es, aufzusteigen. Die wirklich harten Gegner kommen aber alle erst im Oktober. Danach werden wir sehen, ob das auch wirklich wahr werden kann.“

Der gebürtige Mannheimer hat endlich wieder Spaß am Fußball. Zu oft wurde er von langwierigen Verletzungen ausgebremst, immer wieder kämpfte sich Achtstetter zurück. Sein Engagement beim A-Ligisten Rheinau ist eng mit der Personalie Markus Hilbert verknüpft. Der Co-Trainer der TSG holte den Torjäger schon vor Jahren nach Ilvesheim. „Markus und ich haben früher bei Rot-Weiß Rheinau zusammen auf dem Platz gestanden, seitdem haben wir immer wieder zusammengefunden“, lacht Achtstetter und verrät: „Als Markus mich gefragt hat, ob ich nach Rheinau kommen möchte, habe ich sofort zugesagt. Auch Cheftrainer Nici Antos kenne ich gut, da passt die Chemie.“

Achtstetter fällt auf in der A-Klasse: beidfüßig, technisch stark, eiskalt im Abschluss. „Ich will niemandem zu Nahe treten, aber in dieser Liga spielen viele mit harten Bandagen. Da wird oft über dem Limit gefoult und gegrätscht. Es macht aber auch Spaß. Ich kann öfter einen ausdribbeln oder schieße viele Tore.“

Seine Karriere startete der 28-Jährige wenige Meter von seinem Elternhaus entfernt. Beim VfL Kurpfalz Neckarau durchlief er die ersten Stationen, kickte mit den heutigen Profis Marco Terrazzino (SC Freiburg) und Pascal Groß (Brighton&Hove Albion, England). Dann unterliefen ihm nach eigener Aussage „zu viele Fehler“. Den VfL frühzeitig zu verlassen, war einer: „Ich habe mich in der B-Jugend dem LSC Ludwigshafen angeschlossen und konnte da in der Regionalliga spielen. Ich dachte, das wäre der nächste Schritt“, erinnert sich Achtstetter. Es kam anders: „Nur ein Jahr nach meinem Abgang bei Neckarau hat sich Hoffenheim von dort die größten Talente geholt. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich geblieben wäre. Vielleicht hätte mich Hoffenheim auch geholt, vielleicht würde ich heute Bundesliga spielen. Ich hadere aber nicht mit der Vergangenheit. Ich gönne Marco und Pascal ihren Erfolg, das machen die beiden schon sehr gut.“

Stürmender Student

Für Achtstetter ist ein Engagement in einer höheren Liga nicht möglich. Wegen seines Studiums in Künzelsau sind häufige Trainingseinheiten nicht drin. Die TSG-Coaches wissen aber, wie sie ihren Schützling glücklich machen können: Der 28-Jährige steht endlich wieder im Sturm, lange Jahre agierte er auch im Mittelfeld. „Ich stehe total auf Toreschießen, deshalb fühle ich mich ganz vorn auch so wohl. Ich habe aktuell viele Freiheiten“, sagt er.

Zweimal ist der Mannheimer in seiner Karriere schon aufgestiegen, ein drittes Mal soll jetzt mit der TSG folgen. „Ich will definitiv mal wieder höher spielen nach meinem Studium. Wenn es mit Rheinau funktioniert, umso schöner.“

