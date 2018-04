Anzeige

Mannheim.Bea Fichtner hatte in ihrem jungen Sportlerleben schon viele positive, aber auch einige negative Erlebnisse. Das tolle Gefühl, auf dem Podest zu stehen, genoss die Turnerin aus dem Mannheimer Leistungszentrum gerade bei den baden-württembergischen Meisterschaften, bei denen sie in der Altersklasse bis zwölf Jahre (AK 12) vier von fünf Titeln gewann. Gute Voraussetzungen für die deutschen Jugendmeisterschaften Ende April in Unterhaching, bei denen sie erstmals startberechtigt ist.

„Ich möchte ein Gerätefinale erreichen“, nennt sie ein vergleichsweise bescheidenes Ziel für die Meisterschaften. Das hat seinen Grund: Denn ihre Kunstturn-Karriere, die ab 2013 nur bergauf führte, wurde letztes Jahr jäh gestoppt. „Ich hatte plötzlich eine Blockade im Kopf und wollte bei der Akrobatik auf einmal keine Rückwärtsbewegungen mehr machen. Zumindest nicht im Training, denn in Wettkämpfen habe ich meine Übungen durchgezogen. Ich weiß, ich habe eine Macke“, sagt die Elfjährige selbstkritisch über sich selbst.

Bea Fichtner Geboren: 2. Dezember 2006 Eltern: Joachim (51), Cathy (39) Geschwister: Dana (13) Beste Freunde: Janina, Fabienne, Paula Schule: Feudenheim-Realschule, 6. Klasse Lieblingsfächer: Mathe, Sport Hobbies: Lesen Am liebsten Online bei: nur WhatsApp Verein: TSG Ketsch, TG Mannheim (seit 2013) Trainer: Narina Kirakosjan, Alina Rothardt Vorbild: Sophie Scheder Größter Wunsch: Finale der Deutschen Jugendmeisterschaften

Geglückter Neuanfang

Video Lokales "Stark im Sport": Turnerin Bea Fichtner

„Aber ich will mich Durchbeißen und aus dem Loch raus“, gab sie sich kürzlich selbst einen Ruck und wagte im Training aus eigenem Entschluss einige Elemente, die sie lange verweigert hatte.