Mannheim.Wenn Lisa Schneider an das Final-Four-Turnier um die deutsche Hockey-Meisterschaft 2017 zurückdenkt, hat die 25-Jährige eher gemischte Gefühle. Beim Heimspiel am Neckarplatt stand Schneider im Vorjahr zwar beim 3:2-Halbfinalsieg gegen den Club an der Alster im Kasten, die 0:2-Finalniederlage gegen den UHC Hamburg musste die Torhüterin des Mannheimer HC aber von der Bank aus betrachten. Im Endspiel hütete Nadine Stelter das MHC-Tor. „Dass ich im Halbfinale spiele und Nadine bei einem Finaleinzug im Tor steht, war vorher so abgesprochen. Trotzdem hätte ich natürlich auch gerne im Endspiel mitgewirkt. Diesmal will ich zwei Spiele machen“, sagt Schneider vor dem nächsten Anlauf des MHC am Wochenende in Krefeld.

Damit die MHC-Keeperin und ihre Teamkolleginnen tatsächlich zwei Partien bestreiten können, muss der MHC am Samstag (13.30 Uhr) in der Final-Neuauflage von 2017 allerdings Titelverteidiger UHC Hamburg aus dem Weg räumen. Im zweiten Halbfinale stehen sich zuvor (11 Uhr) Hauptrundensieger Club an der Alster und der viertplatzierte Düsseldorfer HC gegenüber. Das Endspiel steigt dann am Sonntag um 12 Uhr.

Seit zwölf Jahren beim MHC Lisa Schneider wurde am 16. Mai 1993 in Neustadt an der Weinstraße geboren und ist in Meckenheim (Pfalz) aufgewachsen. Seit fünf Jahren lebt sie in Mannheim. Seit vier Semestern studiert die ausgebildete Physiotherapeutin Psychologie an der Universität Mannheim. Schneider spielt seit 2002 Hockey. Zunächst im Trikot des Dürkheimer HC, 2006 folgte der Wechsel zum Mannheimer HC. and

Klarer Favorit im Duell Mannheim gegen Hamburg ist der UHC. Doch obwohl die Hamburgerinnen die letzten drei nationalen Titel holten und die MHC-Damen zuletzt auch im Europapokalviertelfinale knapp mit 1:0 bezwangen, ist Schneider vor dem Meister nicht bange. „Wir haben in der Bundesliga schon gezeigt, dass wir den UHC schlagen können“, sagt die gebürtige Pfälzerin. „Und beim Europapokalturnier waren wir die bessere Mannschaft, haben allerdings das Toreschießen vergessen“, sagt Schneider, die ihr Selbstbewusstsein auch aus dem jüngsten Trend des MHC zieht. „Wir hatten in der Runde die zweitbeste Defensive der Liga und zuletzt hat es bei uns ja auch mit dem Toreschießen ganz gut geklappt. In den letzten drei Pflichtspielen haben wir immerhin 22 Treffer erzielt“, ist die MHC-Keeperin froh, dass rechtzeitig vor dem Final Four auch vorne der Knoten geplatzt ist. Nun erstmals als Nummer eins im Tor in die DM-Endrunde zu gehen, ist für Schneider eine Herausforderung, der sie sich gerne stellt. „In der Vergangenheit hat mir manchmal etwas die Konstanz gefehlt, das ist jetzt anders“, sieht sich die 25-Jährige, die auch zum deutschen A-Kader zählt, auf dem richtigen Weg.