Ideale Ablenkung für FC Türkspor

Eppelheim.Mit 14 Mannschaften geht am Samstag und Sonntag das Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturnier in Eppelheim über die Bühne. Dem Sieger winkt eine Wildcard für den Sparkassen-Cup in Ketsch (4./5. Januar) und damit die Eintrittskarte in den erlesenen Kreis eines stark besetzten Wettbewerbs.

In Eppelheim dabei sind mit dem FC Hochstätt Türkspor, der TSG Eintracht Plankstadt, dem VfL Kurpfalz Neckarau und dem FC Türkspor Mannheim gleich vier Teams aus dem Mannheimer Fußballkreis. Für den FC Türkspor ist das Ausweichen auf das Hallenparkett die ideale Gelegenheit, die letzten vier Liganiederlagen vergessen zu machen. „Wir wollen gerne die Leistung vom Vorjahr bestätigen, aber auch die letzten Punktspiele abschütteln“, sagt Türkspors Co-Trainer Serkan Özer. wy

