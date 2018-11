Ilvesheim lässt abreißen

ILVESHEIM.18 Punkte beträgt der Rückstand der SpVgg Ilvesheim auf Tabellenführer FV 03 Ladenburg in der Fußball-Kreisklasse A II bereits zur Saisonhalbzeit. „Das haben wir uns absolut nicht so vorgestellt“, gesteht Ilvesheims spielender Co-Trainer Alexander Hilbert. „Wir waren in vielen Spielen besser als der Gegner, haben dann aber oft nur unentschieden gespielt oder verloren.“

Auch am vergangenen Wochenende trat das Grundübel auf. Trotz eines klaren Chancenplus’ sprang gegen die SG Viernheim nur ein 1:1-Unentschieden heraus. „Uns fehlt die Abgebrühtheit vor dem Tor“, sagt Hilbert. Wenn das einer sagt, der mit der eingebauten Torgarantie ausgestattet ist und bereits 13 Saisontreffer auf dem Konto hat, lässt sich erahnen, wie viele weitere Torchancen die Ilvesheimer liegenlassen. „Selbst ich brauche zu viele Chancen“, nimmt sich auch Hilbert nicht aus der Verantwortung.

Zudem kassiert die Spielvereinigung die zweitmeisten Gegentore aller Mannschaften aus der ersten Tabellenhälfte. „Das ist unserer offensiven Ausrichtung geschuldet“, verteidigt Hilbert. „Es ist so, dass die Gegner weniger Chancen brauchen, um zu Toren zu kommen.“

Im ersten Rückrundenspiel treten die Ilvesheimer am Sonntag gegen den TSV Amicitia Viernheim II an. Hilbert will sich vom 9:0-Sieg aus dem Hinspiel nicht blenden lassen. „Ich denke, dass die Viernheimer eine offene Rechnung begleichen wollen, und erwarte ein ausgeglichenes Spiel“, so der Torjäger. wy

