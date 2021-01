Ilvesheim setzt weiter auf Annese

Ilvesheim.Fußball-Kreisligist SpVgg Ilvesheim setzt die Zusammenarbeit mit Trainer Marco Annese über das Saisonende hinaus fort. „Das Gesamtpaket passt für mich einfach. Ich habe einen guten Austausch mit dem Vorstand und kann in Ruhe meine Arbeit machen“, freut sich Annese über das Vertrauen des Clubs. „Mit dem Trainerteam harmonieren wir auch sehr gut, und die Mannschaft ist mir ans Herz gewachsen.“ Der ehemalige Torjäger hatte die SpVgg im Sommer 2019 in der A-Klasse übernommen und das Team gleich zur Meisterschaft und in die Kreisliga geführt, wo die Insulaner in der derzeit unterbrochenen Saison auf Rang fünf liegen. wy

