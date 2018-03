Ilvesheim weiter im Aufwind

Anzeige

Ladenburg – Hemsbach II 3:5 (2:1)

Anscheinend hat die LSV Ladenburg den Abgang ihres Erfolgscoachs Battal Külcü nicht verkraftet. In einem abwechslungsreichen Spiel unterlag der Tabellenführer der SG Hemsbach. Beide Teams spielten auf Sieg und hatten zahlreiche Chancen. Am Ende war der 5:3-Erfolg der Hemsbacher hochverdient.

Hohensach. – SG Mannh. 1:2 (0:1)

Der SG Mannheim gelang im Kellerduell ein eminent wichtiger Auswärtssieg. Es war der erste der Saison im neunten Anlauf und brachte das Team von Josip Petrina bis auf einen Punkt an Hohensachsen heran. In einer ausgeglichenen Partie hatte die SG Mannheim die besseren Chancen und ging mit einer Führung in die Pause. Danach legte Joker Srecko Zderic nach, und Torwart Mislav Bakovic hielt eine Minute später mit einem parierten Elfmeter den Sieg fest. Der SG Hohensachsen gelang somit nur noch der Anschlusstreffer (90.).

07 Mannheim – Feudenh. 5:2 (1:1)

In der ersten halben Stunde musste sich die neuformierte Spvgg 07 Mannheim erst einmal zurechtfinden und dem Druck des ASV Feudenheim standhalten. Mit zunehmender Spielzeit gelang dies besser. Zuvor nutzte der als Einheit auftretende ASV zwei Patzer in der Defensive der Spvgg. Doch die Endphase gehörte dann eindeutig den 07ern, die mit ihrer Erfahrung einen beachtlichten Sieg herausschossen.

