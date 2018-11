Im Derby fehlen nur die Tore

Mannheim.Das Verbandsligaspitzenspiel hat über weite Strecken gehalten, was es versprach. Viele verbissen geführte Zweikämpfe, Einsatz und Leidenschaft bekamen die Zuschauer zu sehen, doch einen Sieger gab es zwischen dem VfB Gartenstadt und Fortuna Heddesheim nicht. Mit 0:0 trennten sich beide Teams, wobei die Gäste nach dem Spielverlauf mit diesem Ergebnis besser leben können als der VfB. In der Tabelle bleibt Gartenstadt mit jetzt drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Sandhausen II auf dem zweiten Tabellenplatz, Heddesheim liegt mit zwei Zählern Rückstand auf den VfB und einem Punkt weniger als der VfR Mannheim auf dem vierten Platz im Klassement.

Die 425 Zuschauer am Anemonenweg, die für einen würdigen Rahmen sorgten, mussten trotz der Torflaute ihr Kommen nicht bereuen. „Die Leute, die hierher kommen, sollen Spaß am Fußball haben und dafür hat meine Mannschaft heute gesorgt. Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden“, sagte VfB-Coach Dirk Jörns. Für das nächste Spitzenspiel nächsten Samstag beim VfR Mannheim soll sich sein Team jetzt gut regenerieren, um auch dort bestehen zu können. „Gegen den VfR gab es in der Vergangenheit immer tolle Spiele. Wenn wir oben dabei bleiben wollen, müssen wir jetzt auch mal wieder gewinnen“, gab es schon mal eine Ansage nach Neuostheim.

Gegen die Heddesheimer versuchten die „Gelben Bären“ alles, um zum Erfolg zu kommen. In einer zunächst hitzig geführten Partie beruhigten sich die Gemüter aber nach zwei frühen Gelben Karten schnell. VfB-Sturmtank Patrick Fetzer hatte bis zur Halbzeit drei gute Szenen, doch er scheiterte erst an Torwart Alexander Jäger, dann am Außenpfosten oder setzte den Ball am Kasten vorbei (25., 27., 41.). Mit dem Pausenpfiff scheiterte Kapitän Tim Krohne per Kopf an Jäger (45.).

Defensivreihen bestimmen Partie

Die Fortunen taten sich schwer, in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Eine Hereingabe verpasste Cihat Ilhan (38.), mehr kam nicht von den Gästen bis zur Pause. „Der Trainer von Gartenstadt hat einen Plan“, lobte Fortuna-Kapitän Simon Tüting den VfB für eine starke Vorstellung. Gegen die Dreierkette des VfB, in die bei gegnerischen Angriffen die Außenspieler Eric Schaaf und Fabian Feigenbutz immer wieder zusätzlich einrückten, fanden die Fortunen lange Zeit keine Ideen.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der VfB mehr Spielanteile und startete viele Angriffe. Aber auch die Viererkette der Heddesheimer war gut organisiert und räumte vieles ab, so dass weiterhin die ganz klaren Chancen Mangelware blieben. Fast aus dem Nichts kam die Fortuna zu einer guten Gelegenheit. Tüting zog aus der Distanz ab, Keeper Dennis Broll konnte den Ball gerade noch über die Latte fausten (60.).

„Wir waren heute lange zu passiv, die ersten 20 Minuten hatten wir sogar große Probleme, aber dann bekamen wir ja auch noch die eine oder andere Chance“, sah Ex-Profi Tüting in Diensten der Fortuna eine Steigerung seines Teams nach der Pause. Die Gartenstädter blieben zwar im Angriffsmodus, verlegten sich aber immer mehr auf Distanzschüsse, die das Ziel meist weit verfehlten. „Nur wenn du die Chancen reinmachst, kannst du das Spiel gewinnen“, bemühte VfB-Kapitän Krohne eine alte Weisheit und schaut positiv in die nahe Zukunft: „Wir spielen jetzt seit zwei Wochen wieder konstanter. Die drei Punkte, die wir heute verpasst haben, sind am nächsten Wochenende das Ziel.“

Vorentscheidenden Charakter hat das Derby beim VfR für ihn aber nicht. „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Das bleibt in jedem Fall spannend bis zum 34. Spieltag“, sagt er voraus. Dem kann Tüting nur beipflichten. „Wir haben zuletzt gegen vermeintlich leichtere Gegner Punkte gelassen, aber das passiert in dieser Liga jeder Mannschaft. Heute war es für uns sicher ein gewonnener Zähler“, meinte der Routinier. Geschäftsführer Christoph Schuhmacher ergänzte: „Und diesen Punkt nehmen wir gerne mit.“

