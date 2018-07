Im Derby Platz eins verteidigt

Anzeige

Mannheim.Betreuer und Motivator Daniel Steinbrenner trommelte mit seinen Fäusten gegen die Werbebande. Grün-Weiss Spieler Gerald Melzer erspielte sich gerade Matchbälle im zweiten Satz gegen den Weinheimer Luca Vanni, nachdem er im Tiebreak bereits mit 2:4 in Rückstand gelegen hatte. Doch der stark aufspielende Österreicher drehte den Spieß noch um und gewann vier Punkte in Folge. Einen zusätzlichen Motivationsschub gab es in jenem Moment auch vom Center Court. Der Stuhlschiedsrichter gab für alle deutlich hörbar den glatten Sieg von Peter Gojowczyk gegen den Italiener Thomas Fabbiano (6:3, 6:3) unter großem Jubel der rund 4500 Zuschauer auf der Anlage bekannt.

Damit ging der TK GW Mannheim im Derby gegen den TC Weinheim mit 3:0 in Führung und schnupperte bereits frühzeitig am Derbysieg. Mit einem Vorhand-Gewinnschlag machte der an Punkt drei eingesetzte Gerald Melzer dann den Sieg auf Nebenplatz 10 endgültig perfekt. Als klar war, dass Grün-Weiss Bundesliga-Spitze bleibt, brüllten Spieler und Betreuer ihre Freude und Erleichterung heraus.

Beck und Thiem legen Grundstein

Ein rundum gelungener Tag für Grün-Weiss, der letztlich mit einem 5:1-Sieg endete, begann mit dem Erfolg von GW-Dauerbrenner Andreas Beck, der einen Zwei-Satz-Sieg gegen Frank Wintermantel bejubeln durfte. Der Gewinn des umkämpften ersten Satzes (7:4 im Tiebreak) brachte die Lockerheit bei Beck wieder zurück. „Andy war nach seiner Niederlage gegen Halle kurz verkrampft. Jetzt hat er sich wieder freigespielt“, erklärte Teamchef Gerald Marzenell den etwas holprigen Start ins Match. Im zweiten Satz dominierte Beck seinen Gegner und verwandelte seinen fünften Matchball zum deutlichen 6:1-Erfolg.