Im Eiltempo in die Bundesliga

Nürnberg.Es war 17.17 Uhr am Samstag, als in der Nürnberger Siedlerhalle die letzten Sekunden herunterliefen. Zu diesem Zeitpunkt stand fest, dass die Damen des Feudenheimer HC den siebten Aufstieg nacheinander in der Tasche haben. Nach dem 2:0 (1:0)-Sieg in der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd bei der bereits abgestiegenen HG Nürnberg spielt der FHC in der nächsten Saison im Oberhaus.

„Bundesliga, Bundesliga hey, hey“, schallte es aus den Kehlen der FHC-Damen, die sich bei den mitgereisten Fans bedankten, die die Partie in Franken zu einem Heimspiel gemacht hatten. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die nach Nürnberg mitgekommen sind. Obwohl wir jetzt ungeschlagen aufgestiegen sind, haben wir uns in dieser Saison doch auswärts schwergetan“, strahlte eine überglückliche FHC-Kapitänin Katharina Blink, die nicht nur den Treffer zum 2:0 (34.) markierte, sondern auch zu jenen Spielerinnen im FHC-Trikot zählt, die schon im Februar 2006 mit den Damen des Mannheimer HC den Aufstieg in die Hallenhockey-Bundesliga schaffte.

Erinnerungen an 2006

„Nach zwölf Jahren noch mal in die Bundesliga aufzusteigen, ist etwas ganz Besonderes“, ging es nicht nur Blink so. Mit Maren Voß, Andrea Vogt, Ilka-Maren Beßler und Bettina Posset standen vier weitere Spielerinnen auf der Platte, die schon 2006 mit dem MHC den Bundesliga-Aufstieg feierten. Die Teambetreuerinnen Stefanie Deuser und Kerstin Arlt sowie Vanessa Purps, die von außen die Daumen drückten, gehörten als Spielerinnen zum 2006er Aufstiegsteam des MHC.