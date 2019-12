Im letzten Drittel fehlt Konstanz

Wetzlar.Nach dem Coup gegen Meister SG Flensburg-Handewitt gab es am Donnerstagabend für die Bundesliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen den Dämpfer. Bei der HSG Wetzlar bezog das Team von Trainer Benjamin Matschke eine 23:26 (12:13)-Niederlage und bleibt auf einem Abstiegsrang. Am Sonntag empfangen die Eulen im letzten Spiel des Jahres um 13.30 Uhr Frisch Auf Göppingen.

„Die erste Hälfte war in Ordnung. Wir hatten in der zweiten Halbzeit dann im Angriff zu schwache Würfe. Leider konnten wir hier in Wetzlar nicht an die Leistung gegen Flensburg anknüpfen“, sagte Eulen-Rückraumspieler Jerome Müller, der nach der Partie schon auf das nächste Spiel am Sonntag gegen Frisch Auf Göppingen schaute: „Das Spiel gegen Wetzlar müssen wir schnell abhaken und gegen Göppingen wieder alles raushauen. Wir wollen unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen.“ In der Tabelle haben die Eulen weiter vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang.

Vor 4421 Zuschauern erwischte Wetzlar mit dem ehemaligen Eulen-Spielmacher Alexander Feld den besseren Start. Die HSG führte nach acht Minuten schon mit 5:1. Eulen-Coach Matschke zeigte sich verärgert über den Start seiner Mannschaft und nahm früh die erste Auszeit. Die Standpauke als Hallo-Wach-Ansprache half: In der Folge verkürzten die Eulen auf 4:6 (13.). Jerome Müller traf zum Ausgleich – 7:7 (17.). Nun waren die Pfälzer im Spiel. Der Russe Azat Valiullin warf die Eulen sogar mit 9:8 (19.) in Front. Einen großen Anteil daran, dass die Friesenheimer wieder zurückkamen, hatte zudem Keeper Gorazd Skof. Der 42-Jährige hielt nach glückloser Anfangsphase erneut ganz stark. Wetzlar ging dann aber wieder mit 13:11 (28.) in Front. Doch Eulen-Rechtsaußen Pascal Durak sorgte vor der Pause noch für den umjubelten Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel hielten die Eulen die Begegnung zunächst bis zum 16:16 (39.) offen. Dann gelangen den Wetzlarern drei Tore in Folge und die Mittelhessen zogen auf 19:16 (42.) weg. Diese Schwächephase war dann auch spielentscheidend. Die Eulen agierten im Angriff nun nicht mehr konsequent genug, Wetzlars Abwehr hatte sich gut auf Ludwigshafen eingestellt.

Zu oft scheiterten Jerome Müller und Co. an HSG-Schlussmann Till Klimpke, der mit zahlreichen Paraden in Halbzeit zwei zum Matchwinner der HSG wurde. Wetzlar baute den Vorsprung auf 24:20 (52.) aus. Durak verkürzte per Kempa-Trick zwar noch auf 24:21 (57.). Doch Wetzlars Maximilian Holst sorgte mit seinem zehnten verwandelten Siebenmeter zum 25:21 (58.) für die Entscheidung.

