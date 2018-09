MANNHEIM.In der Fußball-Kreisklasse A1 gab es schon vor dem vergangenen Wochenende die erste Trainer-Entlassung. Der VfL Kurpfalz Neckarau II regierte auf die sportliche Talfahrt und hatte noch vor dem Derby beim TSV Neckarau (1:2) Trainer Sven Paulsen freigestellt (wir berichteten). Der Sportliche Leiter Lacky Paschaloglou erklärt: „Es ging darum, der Mannschaft eine Weiterentwicklung mitzugeben, um den einen oder anderen Spieler an die Landesliga heranzuführen. Hier gab es zuletzt zwischen Anforderung und Wirklichkeit aber eine Lücke.“

Nach vier Spielen und null Punkten bei 2:16 Toren zogen die Verantwortlichen dann die Reißleine. Eine Saison wie die vergangene, als es lange Zeit gegen den Abstieg ging, sollte unter allen Umständen vermieden werden. „Es gab einige Dinge, die zuletzt nicht mehr gepasst haben. Im Spiel hat die Struktur gefehlt. Ich sehe den Kader durchaus in der Lage, Punkte zu holen“, sagt Paschaloglou. Ex-Trainer Sven Paulsen war auf Anfrage dieser Zeitung nicht zu einer Stellungnahme bereit. Bei der Partie beim Lokalrivalen TSV Neckarau übernahmen interimsweise Paschaloglou und Thomas Mückenmüller die Verantwortung für das Team. Ob es hier zu einer längerfristigen Zusammenarbeit kommt, ist noch nicht sicher.

Mückenmüller erster Kandidat

„Thomas hat uns letzte Woche kurzfristig seine Unterstützung zugesagt, was sehr erfreulich ist“, verdeutlicht Paschaloglou. „Er hat in den letzten Jahren gute Arbeit in der Jugend abgeliefert.“ Auf jeden Fall lobt Paschaloglou den Umgang Mückenmüllers mit dem Team am vergangenen Spieltag: „Er war gut strukturiert, super organisiert und hat eine angenehme Ansprache an die Mannschaft gehalten.“

Private Gründe hielten Mückenmüller bislang davon ab, mit den Verantwortlichen des VfL Kurpfalz II in Verbindung zu treten, um den weiteren gemeinsamen Weg zu beschließen. „Wir von Vereinsseite sind bereit, diese kurzfristige Geschichte auch langfristig anzugehen“, stellt Paschaloglou klar. Sportlich war das 1:2 beim TSV Neckarau trotz der Niederlage ein Schritt aus der Krise, wenngleich das Team auch Unterstützung aus dem spielfreien Landesliga-Team erhielt. Gegen den KSC Schwetzingen soll nun der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze hergestellt werden. wy

