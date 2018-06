Anzeige

MANNHEIM.85 Teams, 900 Jugendliche, drei Tage Jugendfußball satt: Am morgigen Freitag startet auf der Winfried-Höhn-Sportanlage am Rheinauer See die achtzehnte Auflage des MVV Energie Cups. Die bekannte Turnierserie auf dem Gelände des Kreisligisten Rot-Weiß Rheinau gehört zu den größten ihrer Art in der Region und kann 2018 mit einem Rekordteilnehmerfeld aufwarten. Von Turniermüdigkeit im WM-Jahr also keine Spur – ganz im Gegenteil.

„Sportlicher Ehrgeiz, der nötige Spaß und das Fair Play sollen im Vordergrund stehen“, blickt Rot-Weiß–Präsident Erwin Prudlik auf das anstehende Wochenende und fügt hinzu: „Ohne die Unterstützung unseres Partners, der MVV, hätte die Veranstaltung nicht diesen Stellenwert. Für uns ist es eine große Ehre, dieses Turnier ausrichten zu dürfen.“

Turniere bei RW Rheinau Beim Fußball-Kreisligisten Rot-Weiß Rheinau finden in diesem Sommer wieder drei große Turniere statt. Den Auftakt macht der 18. MVV Energie Cup, bei dem von heute bis Sonntag 85 Jugendteams ihre Sieger ermitteln. Am 7. Juli wird ab 9.30 Uhr das Werner-Duttlinger-Gedächtnisturnier für AH-Mannschaften sowie ab 10.30 Uhr das Joachim-Storz-Turnier für Ü-50-Mannschaften ausgetragen. Gespielt wird auf den Plätzen der Winfried-Höhn-Sportanlage, Frobeniusstraße 1, am Rheinauer See. mwh

Höhepunkt beim MVV-Cup ist traditionell das Turnier der A-Junioren am Freitagabend. In den parallel laufenden Auftaktspielen stehen sich ab 16.30 Uhr der FC Türkspor Mannheim und der SC Pfingstberg-Hochstätt (Rasenplatz) sowie der SV 98 Schwetzingen und die SpVgg Wallstadt (auf Kunstrasen) gegenüber. Insgesamt zehn Mannschaften kämpfen hier um den Titel, darunter aus dem Mannheimer Stadtgebiet noch der Nachwuchs des SSV Vogelstang und des TSV Neckarau. Das Endspiel ist für 20.32 Uhr angesetzt. Vorjahressieger VfR Mannheim ist diesmal nicht mit am Start, so dass es auf alle Fälle einen neuen Titelträger geben wird.