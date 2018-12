Immerhin mit viel Moral

Heddesheim.Sieben Feldspieler, zwei Torhüter – das war einfach zu wenig. Die personell arg gebeutelten Oberliga-Handballer der SG Heddesheim unterlagen beim Tabellensiebten TSG Söflingen deutlich mit 19:27 (9:14). Nur in den ersten 20 Minuten waren die Nordbadener auf Augenhöhe (7:8) und führten in der Anfangsphase sogar mit 6:3. Dann machten sich aber die fehlenden Alternativen bemerkbar und Söflingen kaufte mit seiner sehr defensiven Deckung den Gästen den Schneid ab. Über 11:7 setzte sich die TSG auf 14:9 zur Pause ab und beim 19:11 (38.) war die Partie vorzeitig entschieden.

Immerhin stimmte die Moral der Heddesheimer, die sich nicht aufgaben und den Rückstand bis zum Ende bei acht Toren hielten. Nun bleibt SGH-Spielertrainer Martin Doll die Aufgabe, seine Mannschaft auf die letzte Partie des Jahres am Samstag gegen den Tabellenvierten TV Bittenfeld einzustellen und noch einmal alles in die Waagschale zu werfen. „Danach ist endlich Pause. Zum Glück sogar bis Anfang Februar. Wir hoffen, dass bis dahin einige Spieler wieder zurück sind und wir dann im Abstiegskampf angreifen können“, so Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der Heddesheimer. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018