In der Halle um Medaillen

Mannheim.Nachdem Raphael Hartkopf vom Mannheimer HC am vergangenen Sonntag bei der Hallenhockey-EM in Berlin mit einem Perspektivteam des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) den Europameister-Titel holte, wollen nun vom 24. bis 26. Januar seine MHC-Clubkolleginnen Charlotte Gerstenhöfer (Bild) und Stine Kurz in Minsk mit einem jungen deutschen Damenteam das Gleiche tun. Im Gegensatz zu den DHB-Herren treten die Damen in der weißrussischen Hauptstadt bei der Hallenhockey-EM 2020 aber als Titelverteidiger an.

„Wir wollen in Minsk den Europameistertitel verteidigen“, ist für Charlotte Gerstenhöfer die Zielsetzung klar. Zum Auftakt bekommt es Deutschland am Freitag um 11.15 Uhr deutscher Zeit zunächst mit der Tschechischen Republik und dann mit der Ukraine (17.15 Uhr) zu tun. Letzter Vorrundengegner in der Gruppe A ist am Samstag (10.15 Uhr) Belgien. Die Halbfinale finden am Samstag (19.15 Uhr und 20.45 Uhr) statt. Am Sonntag steigen das Spiel um Platz drei (13 Uhr) und das EM-Finale (14.30 Uhr). Alle Partien werden kostenfrei live auf www.eurohockeytv.org gezeigt.

Mannheimer Herren-Quintett

Der erweiterte Olympia-Kader der deutschen Hockey-Damen mit Naomi Heyn und Sonja Zimmermann (beide MHC) weilt indessen zur Vorbereitung in Südafrika. Die angehenden Olympioniken der deutschen Hockey-Herren mit Alexander Stadler und Paul-Philipp Kaufmann (beide TSV Mannheim Hockey) sowie Teo Hinrichs, Linus Müller und Justus Weigand (alle MHC) sind in Valencia dagegen schon unter Wettkampfbedingungen gefordert.

Die DHB-Herren starten am Freitag 11 Uhr und Samstag 13 Uhr (beide live auf DAZN) mit zwei Spielen gegen Gastgeber Spanien in die neue FIH Pro League-Saison. and (Bild: Pix)

