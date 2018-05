In Dublin für Deutschland

Anzeige

Dublin.Über das Pfingstwochenende bestreiten Deutschlands Hockeyherren in Dublin einen Vorbereitungslehrgang auf die WM 2018 in Indien (28. November bis 16. Dezember). Im Rahmen des Lehrgangs in der irischen Hauptstadt spielt die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) zwei Länderspiele gegen den Gastgeber Irland. Für die Maßnahme auf der grünen Insel hat Herrenbundestrainer Stefan Kermas Julius Meyer und Moritz Rothländer (beide TSV Mannheim Hockey) und Danny Nguyen (Mannheimer HC) nominiert.

Die weibliche U 18 mit Tara Duus (TSVMH) und Carla Stober (MHC) bestreitet in München ihren Pfingstlehrgang. Die weibliche und die männliche U 16 des DHB bestreiten in Moers ihre Pfingstturniere. In der weiblichen U 16, die auf Irland und die Niederlande trifft, steht Leonie Weißenberger (MHC). Fürs männlichen U 16 Team, das auf Irland, die U 18 Österreichs und die Niederlande trifft, wurden Jean Danneberg und Peer Hinrichs (beide MHC) nominiert. and