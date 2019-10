In gewohnter Form

MANNHEIM.Steffen Ulmrich vom engelhorn Sports Team der MTG Mannheim und Jara Geißler vom Laufteam Weinheim heißen die Sieger des 28. Feudenheimer Herbstlaufs. Das Duo setzte sich beim Hauptlauf über zehn Kilometer mit Start und Ziel am Neckarplatt durch. Die Veranstaltung der DJK Feudenheim war zugleich der Abschluss des fünfteiligen Engelhorn Sports On Laufcups.

„Es war lange ein enges Rennen“, sagte Steffen Ulmrich nach seinem Sieg, mit dem er sich zugleich Platz eins in der Gesamtwertung des Cups sicherte. Der 21-Jährige war als Favorit auf die Strecke gegangen, schon in der Vorwoche hatte er den Maxdorfer Gemüselauf gewonnen. Ulmrich musste wieder lange kämpfen. „Teilweise waren schon morastige Stellen dabei. Von Beginn an bin ich in der Dreiergruppe mit Julian Beuchert und Christophe Krech, der ja auch gewinnen wollte, gelaufen. Immer an den Brücken hat Christophe versucht, zu attackieren, aber ich konnte mitgehen. Er wusste, an diesen Stellen hatte er seine besten Chancen“, berichtete Ulmrich.

Bei Kilometer 8,5 sah der Jura-Student dann seine Chance. „Ich habe angegriffen und konnte mich dann auch absetzen“, so Ulmrich. Im Ziel blieb die Uhr bei 33:07,9 Minuten für ihn stehen. Beuchert vom LAZ Mosbach kam in 33:10,6 als Zweiter ins Ziel.

Der Schriesheimer Krech, der für das engelhorn sports Tema läuft und in der Gesamtwertung schärfster Konkurrent von Ulmrich war, hatte an den Steigungen offenbar einige Körner gelassen und musste auf den letzten Metern abreißen lassen. Er landete mit 33:22,3 Minuten auf Platz drei.

Comeback nach Verletzungspause

Für Ulmrich war der Sieg eine weitere Bestätigung, dass er nach langer Verletzungspause wieder auf dem Weg zu alter Form ist. „Ich konnte wegen einer Muskelzerrung, die mir lange zu schaffen gemacht hat, acht Wochen nicht trainieren. Zuletzt habe ich in Maxdorf aber schon einen guten Lauf hingelegt. Nun der Sieg hier. Ich spüre keine Schmerzen mehr, das ist eine gute Nachricht.“

Dennoch fährt Ulmrich weiter ein langsames Aufbauprogramm. „Ich hatte ein MRT und andere Untersuchungen, aber es wurde eigentlich nichts Genaues gefunden. Erst nach einer zweiwöchigen Pause, in der ich komplett nichts gemacht habe wurde es besser.“

In den kommenden Wochen bis Weihnachten will er deshalb dosiert Läufe absolvieren. „Ich arbeite nun auf das Frühjahr 2020 hin. Dann will ich bei den Crossmeisterschaften wieder angreifen und auch wieder einen Halbmarathon laufen“, sagte der Sieger des Feudenheimer Herbstlaufes.

Bei den Frauen gewann die 24-jährige Weinheimerin Jara Geißler in 39:27,4 Minuten vor Alicia Kossmann von der SG Leutershausen, die in 39:47,4 Minuten ins Ziel kam. Dritte wurde Lara Elea Eckhardt vom LAC Frankenthal. Sie benötigte eine Zeit von 40:25,7 Minuten.

Am 30. Oktober findet die Siegehrung der Laufcup-Gewinner im engelhorn sports-Haus in Mannheim statt. Beginn ist um 18 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019