In gewohnter Umgebung neu orientieren

Anzeige

Bis zu fünf Absteiger drohen

Durch den Abstieg von gleich drei badischen Vereinen aus der Oberliga – neben der TSG 62/09 traf es noch den FC Astoria Walldorf II und die U 23 des SV Sandhausen – ist die Verbandsliga in der Runde 2018/19 auf 18 Mannschaften aufgestockt werden. Der Saisonstart erfolgt daher bereits in einer Woche. Die Mammutsaison mit 34 Spieltagen bedeutet auch, dass die letzten vier Mannschaften direkt absteigen müssen und der Fünftletzte noch in die Relegation um den Klassenerhalt geht.

Von der gefährdeten Zone wollen sich die Weinheimer auf jeden Fall fernhalten. „Wenn wir es frühzeitig schaffen, in sichere Regionen zu kommen und mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, dann ist es für uns bereits eine erfolgreiche Saison“, sagt Schmitt, der dennoch ein höheres Saisonziel mit „Platz sechs bis neun“ ausgibt. „Erreichen wir das, wäre es eine sehr gute Runde. Qualität und Breite unseres Kaders sollten das möglich machen. Und wenn wir als Sechster ein Top-Team hinter uns lassen könnten, würden wir sogar von einer überragenden Saison sprechen.“

Schmitt sieht sechs, sieben „herausragende“ Mannschaften in der Liga, denen alle das Ziel Aufstieg zugetraut werden müsse. Topfavorit ist für den TSG-Trainer der VfR Mannheim. Auf den vorderen Plätzen erwartet Schmitt ferner den zweimaligen Vizemeister Fortuna Heddesheim, den enorm verstärkten Aufsteiger ATSV Mutschelbach, die beiden Oberliga-Mitabsteiger FC Astoria Walldorf II und SV Sandhausen U 23, den VfB Gartenstadt mit einem großen Teil der Weinheimer Meistermannschaft von 2017 sowie den 1. FC Bruchsal.

Verärgert über viele Urlauber

„Nur wenn es für uns optimal läuft, könnte Platz sechs oder sieben drin sein“, sagt Schmitt, der indes mit großen Sorgen auf den Saisonstart schaut. „Die zweite Hälfte unserer Vorbereitung war katastrophal. So etwas habe ich in 20 Jahren Jugend- oder Aktivenbereich noch nie erlebt.“ Was dem Trainer sauer aufstößt, ist die große Zahl an Urlaubern. „Vor einer Woche hatten wir neun Urlauber und drei Verletzte. Nur noch acht Feldspieler waren da und wir mussten das Testspiel in Alsbach absagen. Das ist mir noch nie passiert“, ärgert sich Schmitt. „Stand jetzt werden zum Saisonstart noch vier Spieler in Urlaub sein und wir müssen improvisieren.“ bk/ü

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.08.2018