In Hessen wieder Spiele möglich

Frankfurt.Der Hessische Fußball-Verband hat die Aufhebung der Beschränkungen für den Spiel- und Trainingsbetrieb durch das Innenministerium begrüßt. Wie der HFV am Donnerstag mitteilte, sind danach vom 1. August an wie schon in Baden-Württemberg Fußballtrainingseinheiten sowie -spiele wieder uneingeschränkt möglich. Die bisher praktizierten Maßnahmen zur Vermeidung der Verbreitung des Coronavirus im Rahmen eines Hygienekonzeptes außerhalb des Platzes blieben weiterhin bestehen.

„Somit steht einer geregelten Vorbereitung der kommenden Saison nichts mehr im Wege“, sagte HFV-Stefan Reuß. „Bei aller Euphorie sollte uns jedoch bewusst sein, dass die Gefahr der Verbreitung des Coronavirus noch nicht gebannt ist. dpa

