In Minisaison um Oberliga-Aufstieg

Mannheim.Die Mannheim Bandits hatten sich schon sehr auf das Derby bei den Heidelberg Hunters am Sonntag gefreut. Obwohl diese Partie als Kompensationsspiel keinen Eingang in die offizielle Tabelle der Landesliga Baden-Württemberg gefunden hätte, wäre sie doch eine erste Standortbestimmung zwischen den beiden Ligarivalen gewesen.

In der vergangenen Woche gaben aber zunächst die Neckar Hammers (Villingen-Schwenningen) bekannt, dass sie nun doch nicht in der Landesliga spielen, einen Tag später folgten die Heidelberger. „Das ging alles sehr kurzfristig, jetzt geht es eben in zwei Spielen gegen die Kornwestheim Cougars um den Aufstieg in die Oberliga“, hofft Bandits-Quarterback Matthias Glaser trotzdem auf eine erfolgreiche Minisaison.

Die beiden verbleibenden Teams spielen den Aufsteiger quasi im K.o.-Modus aus. Die erste Partie steigt am 26. September (14 Uhr) zunächst in Kornwestheim, während das Rückspiel am 17. Oktober (15 Uhr) in Mannheim geplant ist. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.09.2020