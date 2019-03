Irgendwie drinbleiben

MANNHEIM.Seit inzwischen sieben Spielen wartet der MFC 08 Lindenhof II in der Fußball-Kreisklasse A I auf einen Punktgewinn. Nur der noch schwächeren Konkurrenz ist es zu verdanken, dass der Club vom Promenadenweg mit seinen bislang erst neun Punkten noch nicht auf einem direkten Abstiegsrang steht. „Die Gründe sind vielfältig“, führt MFC-Trainer Christian Heitz an. „Wir konnten die vielen Abgänge an die erste Mannschaft nicht kompensieren. Zudem haben sich unsere Winter-Verpflichtungen allesamt langfristig verletzt.“

Insbesondere der Ausfall von Mutlu Eroglu, der vom VfR Mannheim II kam und die Offensivabteilung beleben sollte, wiegt schwer. Der Angreifer hatte sich beim Warmmachen vor dem Spiel einen Kreuzbandriss zugezogen. Die erhoffte Rückkehr von Patrick Kummer fiel aus und auch Matthias Roesinger liegt derzeit auf Eis. „Ich bin sehr realistisch und gehe offen mit der Situation um“, weiß Heitz, dass es nur darum geht, Punkte zu sammeln.

Dennoch setzt der Coach der Lindenhöfer auch und vor allem auf weiche Faktoren im Abstiegskampf: „In erster Linie geht es darum, als Team zusammenzuhalten. Wir müssen Moral zeigen und versuchen, das Bestmögliche herauszuholen.“ Ob das dann für den Ligaerhalt reicht, wird sich zeigen. Trotz der jüngsten 1:3-Niederlage beim Konkurrenten SV Altlußheim überwogen bei Heitz die positiven Eindrücke: „Einstellung und Engagement haben gestimmt.“

Wie es in der kommenden Saison beim Trainer weitergeht, ist derzeit noch offen. „Ich muss für mich persönlich noch eine Entscheidung treffen“, sagt er, schiebt aber klar hinterher: „Sie ist aber nicht abhängig von der Ligazugehörigkeit.“ wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019