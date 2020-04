ISC hofft auf Normalbetrieb

Mannheim.Eigentlich sollte die Inline-Hockey-Saison mit dem Internationalen Osterturnier im Mannheimer Friedrichspark eröffnet werden. Für die neue Spielzeit hatten sich die ISC-Verantwortlichen einiges vorgenommen. Die Quadrats wollten von April bis September nach einem Jahr „Weiterbildung“ in der „Inline Hockey Pro Division“ wieder in der 1. Bundesliga angreifen, die zweite Mannschaft hatte Ambitionen, sich erstmals in der Oberliga mit einer starken Konkurrenz zu messen.

„Wir wollten viele neue Erfahrungen sammeln“, hofft der sportliche Leiter Sven Reutter immer noch auf eine Rückkehr zum Normalbetrieb. Der Saisonauftakt jedoch ist aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Die ISC-Verantwortlichen um den Vorsitzenden Dirk Heissler beschäftigen sich nun mit den Planungen für eine neue Spielstätte. ra

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020