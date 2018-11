ISC mit Erfolg auf ganzer Linie

Mannheim.2018 wird den Inlinehockey-Freunden des ISC Mannheim in positiver Erinnerung bleiben. Der ISC hat es geschafft, die Fabelsaison des Vorjahres zu übertreffen. Er holte nicht nur einen Titel in einer Klasse, sondern gewann alle Titel in allen Wettbewerben. Im Nachwuchsbereich freute sich die U 13 über die dritte Deutsche Meisterschaft in Folge, die U 16 krönte eine starke Saison ebenfalls mit dem Titelgewinn.

Auch nach dem letzten nationalen Wettbewerb gab es strahlende Gesichter im Mannheimer Friedrichspark. Die Meister aus den Oberligen waren zum Kampf um die DM-Krone angereist, die Quadrats setzten sich souverän durch. Mit der Verteidigung des Triples hat der Pokalsieger Inlinehockey-Geschichte geschrieben und sich die Teilnahme am Europapokal gesichert. ra

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.11.2018