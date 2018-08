ISC überrollt Pinguine Baunatal

Mannheim.Der ISC Mannheim ist fulminant in die Play-offs der Inlinehockey-Oberliga gestartet. Zum Auftakt der Serie „Best of Three“ – zwei Siege sind zum Weiterkommen nötig – setzten sich die „Qadrats” im Mannheimer Friedrichspark nach Startschwierigkeiten mit 15:3 gegen die Pinguine Baunatal durch.

Mit dem 0:1 nach nur 40 Sekunden gab es die erste Schrecksekunde auf Mannheimer Seite, die Gäste zogen sogar bis auf 3:0 davon. Allerdings platzte der Knoten beim ISC rechtzeitig, mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch spielte Mannheim den Gegner im zweiten und dritten Abschnitt an die Wand. „Beim Rückspiel in Baunatal müssen wir von Anfang an konzentrierter zu Werke gehen, um keine böse Überraschung zu erleben“, warnt der sportliche Leiter Sven Reuter vor „den durchaus vorhandenen Qualitäten der Pinguine“. ra

