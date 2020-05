Islamoglu bleibt Enosis-Trainer

Mannheim.Fußball-Kreisligist SV Enosis Mannheim und Trainer Cem Islamoglu setzen ihre Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus fort. Der Ex-Profi des SV Waldhof hatte das Amt im Winter von Musie Sium übernommen und führte den Kreisligisten in die Rückrunde, die mit zwei Siegen gegen den FC Hochstätt Türkspor und Rot-Weiß Rheinau erfolgreich eröffnet wurde. „Der Verein und das Umfeld geben mir enormen Rückhalt“, begründet Islamoglu seinen Entschluss, das Engagement beim SV Enosis fortzusetzen. Aufgrund der Corona-Pause sind die Verhandlungen mit den eigenen und externen Spielern ins Stocken geraten. „Wir schauen, was möglich ist. In vier Wochen wissen wir mehr“, sagt der SV-Coach. wy

