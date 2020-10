Jaeger-Verletzung schockt die SGL

Leutershausen.Nach Rechtsaußen Max Schmitt (Kreuzbandriss) hat sich auch Philipp Jaeger schwer verletzt. Dem Mittelmann der SG Leutershausener riss die Achillessehne. Zehn Minuten vor dem Trainingsende am Montag knallte es, und Jaeger blieb am Boden liegen. „Das Sportliche ist in diesem Fall gar nicht so wichtig. Es geht um den Menschen“, sagt Mark Wetzel, Sportlicher Leiter des Handball-Drittligisten. Jaeger zog sich bereits vergangene Saison im ersten Spiel einen Kreuzbandriss zu und fiel das ganze Jahr aus. „Jetzt gilt es, die Operation hinter mich zu bringen, um dann die Reha zu absolvieren. Ich bin ein positiver Mensch und lasse mich von so etwas nicht unterkriegen“, sagt Jaeger. tb/ü

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020