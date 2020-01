Jahn muss aufgeben

Nußloch.Den denkbar schlechtesten Start ins neue Tennisjahr hatte Jeremy Jahn beim MLP-Cup in Nußloch. In seinem Erstrunden-Match am Dienstag ereilte den Spieler von Grün-Weiss Manheim gleich wieder das Verletzungspech. Im ersten Turnier nach seiner verletzungsbedingten Pause musste Jahn gegen den Österreicher Alexander Erler nach kurzer Behandlung beim Stand von 1:3 im ersten Satz aufgeben.

Früher als erwartet schied auch der Finalist des Vorjahres, Peter Heller, aus. Gegen den Tschechen Jonas Forejtek war Heller letztlich chancenlos (1:6; 3:6). Besser erging es dagegen dem an Nummer zwei gesetzten Ruben Bemelmans. Mit einem lockeren 6:3 und 6:3 zog der Belgier gegen Kacper Zuk aus Polen ins Achtelfinale am Donnerstag ein, das ab 11 Uhr gespielt wird.

Dort fehlen wird überraschend der amtierende deutsche Hallenmeister Daniel Masur. Der topgesetzte 25-jährige aus Niedersachsen unterlag in der ersten Runde dem Usbeken Sanjar Fayziyev nach drei Sätzen. Das Finale des MLP-Cups steigt am Sonntag ab 14 Uhr. jab

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020