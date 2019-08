Jana Weber pickt sich von allen das Beste heraus

LADENBURG.Gerade ist Jana Weber aus dem Sommercamp des Karate-Verbands Baden-Württemberg zurückgekehrt. Weil die Ladenburgerin mit ihren zwölf Jahren bereits vierfache Landesmeisterin ist, hatte sie das Treffen vor mehr als 300 Teilnehmern mit einer Kata-Vorführung eröffnen dürfen. „Ein große Ehre“, weiß Richard Seipp und freut sich noch immer, dass sein Schützling vor internationalen Kollegen als „große Hoffnung“ vorgestellt wurde. Für den Vorsitzenden des Budo-Clubs (BC) Rhein-Neckar in Ladenburg ist längst klar: „Wenn sie so weitermacht, hat sie eine große Karriere vor sich.“

Wenn Jana solches Lob hört, schmunzelt sie. Klar, sei sie vor so vielen Experten und Zuschauern aufgeregt gewesen, sagt die Siebtklässlerin auf Nachfrage und schiebt nach: „Aber es war auch cool!“ Wie clever sie ist, verrät ihre Antwort auf die Frage nach Vorbildern: „Ich gucke mir viele sehr gute Karateka an und picke mir von allen das Beste heraus“, erklärt sie. Eine von diesen sehr Guten ist Christine Heinrich (Schwenningen). Bei der Team-Weltmeisterin von 2014 trainiert Jana am Bundesstützpunkt in Frankfurt. Dort zählt sie zum deutschen T-Kader. T wie Talent. Davon hat Jana reichlich. Dabei hat ihr das erste Training vor fünf Jahren kaum gefallen.

„Es hat erst nicht so Spaß gemacht“, erinnert sie sich. Dennoch blieb sie damals am Ball. Und die ersten Erfolge beflügelten das Mädchen. Die Teildisziplin Kata, also die stilisierte Form des Kampfes gegen einen oder mehrere imaginäre Gegner, liegt Jana. „Ihre mentale Stärke ist bemerkenswert“, kennt BC-Chef Seipp eine Quelle ihres Erfolgs. Eine weitere seien ihre Eltern. Mutter Bianca Weber winkt jedoch bescheiden ab: „Wir unterstützen sie eben, müssen aber nicht viel machen: Sie ist sehr diszipliniert.“ Inzwischen hat Jana den zweiten blauen Gurt erreicht. Im vergangenen Jahr wurde sie Dritte der Deutschen Meisterschaften ihrer Altersklasse.

„Ich mag die Techniken sehr, weil sie so abwechslungsreich sind, und mag es, auf der Wettkampfmatte meine Katas zu zeigen“, sagt Jana, die mindestens dreimal wöchentlich trainiert. Sie turnt und malt aber auch gern. Die japanischen Karate-Begriffe für Techniken und Abläufe beim Training bereiten ihr keine Probleme. Wer sie im Dojo beim Üben beobachtet, staunt über die Präzision ihrer Bewegungen sowie die Dynamik, die darin stecken. Kein Wunder, dass sie neben der Shotokan-Kata auch für die Variante in der jungen Stilrichtung Shito-Ryu große Begabung zeigt. „Diese noch schnelleren und kürzeren Abläufe passen zu ihr“, sagt Seipp – und Jana lächelt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.08.2019