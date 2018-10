Jano fordert mehr Konzentration

Mannheim.Auf ihre Auswärtsstärke bauen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim, wenn sie heute Abend ab 18 Uhr beim Aufsteiger HSG Leinfelden-Echterdingen am Ball sind. Mit 4:8 Punkten hinken die Seckenheimerinnen bislang ihren eigenen Ansprüchen hinterher und haben am vergangenen Wochenende sogar gegen das bisherige Schlusslicht Nußloch mit 23:25 zwei Punkte abgegeben. „Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt wieder in die Erfolgsspur kommen“, fordert Mannheims Trainer Peter Jano. „Das Spiel dauert 60 Minuten und wir werden versuchen, diesmal bis zum Schlusspfiff kontinuierlich unsere Leistung zu bringen und konzentriert zu bleiben“, meint der Coach mit Blick auf die Einbrüche, die sein Team bislang immer wieder an den Tag legt.

Die HSG betrachtet er als „schweren Gegner, gegen den wir uns deutlich steigern müssen“, ist aber zugleich zuversichtlich, dass sich seine Mannschaft mit zwei Punkten auf die Heimfahrt machen wird. me

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018