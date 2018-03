Jano-Sieben scheitert an sich selbst

Anzeige

Mannheim.Zwei Faktoren vermasselten den Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim das Verfolgerduell beim TSV Wolfschlugen: Ausfälle von Leistungsträgerinnen und ganz besonders einmal mehr eine ganz schwache Chancenverwertung. So stand am Ende eine bittere 24:29 (12:14)-Niederlage zu Buche, die HSG-Trainer Peter Jano sehr ärgerte: „Heute haben wir unsere Vorgaben in keiner Weise erfüllt.“

Verzichten musste Mannheim auf Hannah Edelmann, die kurzfristig grippekrank passen musste, sowie Nathalie Schützdeller, die nach ihrem Comeback wieder Beschwerden im Knie hatte. „Sie wartet jetzt erst noch einmal ab“, erklärt Jano, der aber sicher ist: „Wir hätten gewinnen können.“

Vier Strafwürfe ausgelassen

Schon dreimal scheiterten seine Spielerinnen im Abschluss, ehe die Gastgeber das 1:0 markierten. Von da an entwickelte sich eine enge Partie, bei der Mannheim meist einem knappen Rückstand hinterherlief. In Führung ging die Jano-Sieben nie, auch wenn nach den regelmäßigen Ausgleichstreffern durchaus die Gelegenheit dazu da war. Deutlich wurde der Rückstand der HSG erst in den Minuten rund um den Seitenwechsel: Vom 12:12 geriet Mannheim zur Pause mit 12:14 ins Hintertreffen und sah sich in der 39. Minute einem 14:20 gegenüber.