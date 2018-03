Jano warnt, Viernheim hofft

Anzeige

Mannheim.Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim sind vor dem Heimspiel heute Abend um 17 Uhr gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim hin und her gerissen: Zum einen will die HSG die eigene Stärke demonstrieren und mit einem Sieg den Anschluss an die Top-Drei der Liga wahren, zum anderen haben die Mannheimerinnen Respekt vor einem Gegner, der als Drittletzter noch in Abstiegsgefahr schwebt. „Muggensturm ist sicherlich stärker, als es der Tabellenplatz aussagt“, ist HSG-Trainer Peter Jano überzeugt. Nach einem Trainerwechsel scheinen die Gäste neuen Mut gefasst zu haben und überzeugten zuletzt mit einem klaren 29:21 gegen Heidelsheim.

Vor einer hohen Hürde stehen unterdessen die Oberliga-Handballer des TSV Amicitia Viernheim. Sie müssen heute Abend beim Tabellenzweiten TVS Baden-Baden ran, der – nach einer Niederlage zuletzt in Blaustein – jetzt einem Punkt Rückstand auf den neuen Primus Pforzheim. Aber genau daraus zieht der TSV Amicitia Zuversicht: „Warum sollen wir als Blaustein-Bezwinger nicht ebenfalls in der Lage sein, Baden-Baden zu ärgern?“, sagt Abteilungsleiter Ralf Schaal. me