Jason rettet knappen Sieg

Mannheim.Der Beginn der Turfsaison auf der Seckenheimer Waldrennbahn hätte lange Zeit kaum besser verlaufen können. Das Publikum strömte in Massen, angelockt vom perfekten Wetter. 8000 Besucher ließen sich von den sieben Rennen des VR-Bank Renntages Rhein-Neckar mitreißen, in denen die 21 vierbeinigen Lokalmatadore einen Sieg und drei dritte Plätze holten, darüber hinaus fünfmal die Geldränge als Vierte und Fünfte erreichten.

Doch dann gab es einen bitteren Moment: Im Ausgleich II knickte Hyper Hyper aus dem Stall des Seckenheimer Trainers Marco Klein in Führung liegend ein und wurde sofort angehalten. Nach intensiver Untersuchung diagnostizierte der Tierarzt einen Schulterbruch und schläferte den fünfjährigen Wallach ein. „Das ist sehr bedauerlich“, drückte der Unfall auch auf die Stimmung des neuen BRV-Präsidenten Stefan Buchner. „Es nicht zu verstehen, das Pferd war allein, es gab keine Rempler und der Boden war in Ordnung.“

Da war Rang drei für Horst Rudolphs Pissarro („Für ihn war die Strecke etwas zu kurz.“) und Rang vier für Kleins Kitaneso nur ein schwacher Trost. „Hyper Hyper kam wohl mit zu viel Schwung auf die Zielgerade und ist über seine eigenen Beine gestolpert. So etwas kann auch auf der Koppel passieren. Aber das wird noch einige Zeit nachwirken und schmälert meine Freude über den Sieg von Bergpfad.“

Der Neuling in Kleins Stall wurde seiner Favoritenrille gerecht und war unter Tommaso Scardino im Preis der Bankenkooperation nicht zu schlagen. Obwohl er, so Klein, „mit dem harten Boden überhaupt nicht zurecht kam. Aber Bergpfad ist ein toller Kämpfer und Tommy hat das Rennen sehr gut eingeteilt.“ Auch im Rennen für Dreijährige über 1900 m ergaben die Vorwetten in einer Klein-Stute eine Siegkandidatin, am Ende wurde Mind Me Vierte. „Das hat sie gut gemacht, der Platz ist absolut realistisch“, war er über die Favoriten-Bürde gar nicht glücklich. Das Rennen wurde per Zielfoto zugunsten des von Beginn an führenden Jason entschieden.

Im Ausgleich III hatte Klein noch einmal Grund zum Jubel und freute sich über den drittplatzierten Exculsive Potion. Mit demselben Rang für Bill Ferdinand im Ausgleich IV über 2500 m war Horst Rudolph „rundum zufrieden“.

Box Office testet für die „Badenia“

Schon ganz im Zeichen der „Badenia“ am 28. April stand das Jagdrennen über 3200 m. 2015 gewann mit Secret Edge ein Wallach von Gabriele Gaul die traditionsreichste Prüfung auf der Waldrennbahn. Box Office soll an den Erfolg anknüpfen. Erst vor zwei Wochen entdeckte Champion-Trainer Christian von der Recke den achtjährigen Wallach in England, die Familie des BRV-Vizepräsidenten schlug sofort zu. Bei der ersten Bekanntschaft mit den Besonderheiten der Mannheimer Bahn wurde Box Office unter Dave Crosse Vierter. Der Sieg ging an das Duo Wutzelmann/Lukas Sloup vor Tinkers Lane/Patrick Boekhut und Saint/Joseph/Jan Faltejsek. Fünfte wurde die Allez Y, eine Stute des BRV-Ehrenpräsidenten Michael Himmelsbach.

Das neue Wettsystem mit den höheren Auszahlungen für Sieg und Platz kam an. Wer im Ausgleich IV über 1900 m auf das Siegertrio Christin, Rock of Cashel, Winaldo getippt hatte, erhielt für einen Euro 2867,30. Topfavorit Platin Lover (5.) aus dem Stall von Marco Klein lief immerhin in die Geldränge. „Der Boden ist extrem schnell, Platin Lover konnte seinen Speed nicht einbringen. Heute hätte die Bahn 100 Meter länger sein müssen“, sagte der Coach: „Das Pferd hat nichts falsch gemacht.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019