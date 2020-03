IZMIR.Während in Europa der Spielbetrieb im Profi- wie auch im Amateurfußball aufgrund des sich rasch ausbreitenden Coronavirus’ fast komplett eingestellt wurde, waren Russland und die Türkei die letzten beiden Länder, in denen noch Partien ausgetragen wurden – wenn auch in leeren Stadien. Doch der Ernst der Lage wurde am südöstlichsten Zipfel Europas lange Zeit verkannt oder gar beiseite gewischt worden. So wurde der Nigerianer John Obi Mikel, der sich aus Sorge um seine Gesundheit geweigert hatte, am Training teilzunehmen, von seinem Club Trabzonspor suspendiert.

Auch der gebürtige Mannheimer Ali Özgün, der beim türkischen Zweitligisten Menemen Spor Kulübü unter Vertrag steht, empfand ein beklemmendes Gefühl, als er mit seinen Teamkollegen zum Ligaspiel gegen Istanbulspor (2:2) auf das Feld ging. „In einem leeren Stadion Fußball zu spielen, fühlt sich an wie ein Trainingsspiel. Außerdem hatte die Mannschaft keine Motivation, jeder hatte Angst, sich auch zu infizieren“, berichtet Özgün. „Viele Spieler wollen nicht mehr Fußball spielen bis der Virus vorbei ist.“

Dabei lief es für den 30-Jährigen, der sich sein fußballerisches Rüstzeug beim SV Waldhof geholt hatte und bei den Blau-Schwarzen fünf und beim VfR Wormatia Worms gar 32 Regionalliga-Partien absolviert hatte, inzwischen sehr gut. „Es ist mein fünftes Jahr in der Türkei und ich habe zwei Play-Off-Spiele um den Aufstieg gespielt, aber beide verloren“, berichtet Özgün. 2016/17 wurde er bei Gümüshanespor mit 25 Treffern Torschützenkönig und erhielt den Goldenen Ball.

Rückkehr zum SV Waldhof?

Der Wechsel zu Osmanlispor in die SüperLig, das Oberhaus des türkischen Profi-Fußballs, stand allerdings unter keinem guten Stern und so ging Özgün den Schritt zurück in die 3. Liga zu Menemen Spor Kulübü, mit dem Club stieg er umgehend Meister wurde und in die 2. Liga aufstieg. Dort belegt der Club derzeit Rang zwölf und hat deutlichen Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Doch das scheint heute zweitrangig zu sein, nachdem auch in der Türkei der Spielbetrieb inzwischen komplett ausgesetzt wurde. „Der Trainer hat uns fünf Tage frei gegeben, bis es neue Informationen für die Liga gibt“, erklärt Özgün, der allerdings keine baldige Rückkehr zur Normalität erwartet. „Ich denke aber, dass die ganzen Ligen abgesagt werden, wenn es so weitergeht.“ Ähnlich wie in Deutschland kämpfen nun auch die türkischen Clubs wie Özgüns Arbeitgeber mit den fehlenden Einnahmen und müssen sich den finanziellen Auswirkungen der Krise stellen. Nun wurde auch die Schließung von Cafés und Bars angeordnet.

Wenn sich die Lage irgendwann wieder bessert, hält er auch eine Rückkehr in die Quadratestadt für nicht ausgeschlossen. „Ich hoffe, dass alles wieder gut wird und wir auch wieder nach Deutschland dürfen“, sagt der Vollblutangreifer. „Der SVW ist mein Kindheitsverein, wo ich auch gerne wieder spielen würde. Ich zeige meinen Mannschaftskollegen immer, wie geil es beim Waldhof im Stadion ist.“ wy

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.03.2020