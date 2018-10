Jetzt läuft es beim TVG

Großsachsen.Handball-Drittligist TV Germania Großsachsen hat in der 3. Handball-Liga einen ganz wichtigen Auswärtserfolg gefeiert. Bei der SG Leipzig gewann der TVG mit 30:28 (14:11) – es war der zweite doppelte Punktgewinn in Folge für die Germanen, die erneut einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt bezwangen.

Die Ruhe bewahrt

Die Großsachsener starteten gut in die Partie und legten zum 3:1 (4.) vor. Leipzig glich zum 4:4 (13.) aus und schaffte beim 7:6 (18.) die erstmalige Führung. Der TVG schüttelte sich kurz, erhöhte das Tempo und legte wieder ein 11:8 (24.) vor. Zu Beginn des zweiten Durchgangs wirkte Großsachsen noch nicht richtig bei der Sache und Leipzig hatte beim 16:16 (35.) abermals den Ausgleich geschafft. Obwohl Sandro Sitter in dieser Phase auch noch einen Siebenmeter entschärfte, ging Leipzig beim 19:18 (42.) das zweite Mal in Front. Das sollte aber die letzte Führung der Gastgeber an diesem Nachmittag gewesen sein. Großsachsen drehte die Partie wieder zu seinen Gunsten.

Nach einer Auszeit von Trainer Stefan Pohl zeigte Patrick Buschsieper seine Nervenstärke gleich mehrfach vom Siebenmeterpunkt und kam am Ende auf 9/8 Treffer. Auch der Rest des Teams wirkte gefestigt. Selbst nach dem 26:26 (56.) und einer abermaligen Auszeit Pohls schien die Mannschaft die Ruhe weg zu haben. „Das war eine sehr intensive und spannende Partie. Ich kann meiner Mannschaft nur ein Kompliment machen“, sagte Trainer Pohl.

TVG Großsachsen: Sitter, Boudgoust; Gunst J., Triebskorn (7), Schulz (5), Spilger (1), Gunst P., Kadel, Purucker (2), Straub, Buschsieper (9/8), Hildebrandt (2), Reisig (4).

