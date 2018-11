Jetzt noch anmelden

Mannheim.Zur Jubiläumsausgabe ein starkes Teilnehmerfeld in den Qualifikationsturnieren – das ist der Anspruch der Organisatoren der MorgenMasters-Hallenturnierserie, die zum 25. Mal über die Bühne geht. Bis zum Anpfiff am 29. Dezember mit dem ersten Quali-Turnier in Ketsch ist zwar noch etwas Zeit, doch die Anmeldephase für den prestigeträchtigen Wettbewerb endet am Wochenende. Noch sind ein paar Plätze in den insgesamt fünf Qualifikationsturnieren zu haben, interessierte Klubs sollten aber nicht mehr allzu lange zögern.

Weitere Vorrunden-Turnier werden beim Hallen-Cup in Lampertheim (9, 11. und 13. Januar) sowie drei Mal in der Mannheimer GBG Halle (12., 13. sowie am 15./16. Januar) gespielt. Das große Finale, bei dem wieder Titelverteidiger SV Waldhof die Liste der gesetzten Teams anführen wird, steigt dann am 20. Januar – ebenfalls in der GBG Halle. An diesem Wochenende werden zudem zwei AH-Turniere für Ü-35- und Ü-50-Teams organisiert. th

Info: Anmedlung per Mail unter anmeldung@morgenmasters.de

