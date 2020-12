Jetzt sollen Punkte her

Mannheim.Am Samstag (20.15 Uhr) und Sonntag (18 Uhr) treffen die Damen der Mad Dogs Mannheim in der Fraueneishockey-Bundesliga auf den Aufsteiger Kölner EC. Dabei findet die Partie am Samstag in Mannheim und das Sonntagsspiel in Köln jeweils ohne Zuschauer statt. „Wir haben zuletzt gute Auftritte gegen den Tabellenführer ERC Ingolstadt und den Titelverteidiger ECDC Memmingen hingelegt, sind aber ohne Punkte geblieben. Da Berlin zwischenzeitlich gepunktet hat, müssen wir gegen Köln nun sechs Punkte holen“, ist für Mad Dogs-Cheftrainer Randall Karsten die Ausgangslage vor den letzten beiden Spielen des Jahres klar.

„Köln hat sich zuletzt noch einmal verstärkt und sie haben gerade mit einem 3:2 nach Verlängerung gegen Bergkamen ihren ersten Sieg eingefahren“, weiß Karsten, dass sich die Schwarz-Gelben gegen die Domstädter keineswegs auf den beiden Siegen aus den bisherigen beiden Aufeinandertreffen ausruhen können. Schließlich gewannen die Mad Dogs das Heimspiel gegen den KEC mit 6:1, während die Mannheimerinnen in Köln mit 3:1 erfolgreich waren.

Für Fine Raschke von den Mad Dogs geht es nach dem Liga-Doppelpack vom 15. bis 19. Dezember nach Füssen, wo die deutsche Damennationalmannschaft dreimal gegen die Schweiz antritt. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020