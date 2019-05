Jetzt wartet Flensburg

Östringen.Die A-Junioren der Rhein-Neckar Löwen sind mit einem 34:30 (16:16) am Samstagabend ins Finale um die Deutsche Meisterschaft gestürmt. Nach dem 29:22 im Hinspiel hatten sie Halbfinal-Gegner TSV Burgdorf auch im Rückspiel in der Stadthalle Östringen über weite Strecken komplett im Griff. Spätestens nach einem starken Start in Durchgang zwei und der 20:16-Führung nach 35 Minuten war die Begegnung so gut wie entschieden. Gegner der Junglöwen im Finale, das am kommenden Samstag (19 Uhr) mit dem Hinspiel in Östringen startet, ist die SG Flensburg-Handewitt, die sich gegen den Nachwuchs der MT Melsungen durchsetzte.

Die Junglöwen zeigten am Samstag eine von Beginn an sehr konzentrierte Vorstellung, ließen nie das Gefühl aufkommen, nach dem deutlichen Hinspiel-Sieg an Fokus nachzulassen und sicherten sich einen am Ende auch in der Höhe verdienten Heimerfolg.

„Der Schlüssel zum Final-Einzug war das Spiel vergangene Woche, als wir klasse verteidigt und gute Lösungen gefunden haben“, sagte Trainer Daniel Haase.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019