Jobarteh schießt Tabellenführer ab

MANNHEIM.Riesen-Überraschung in der Fußball-Kreisklasse A I: Der VfR Mannheim II hat den Tabellenführer SV Rohrhof mit 6:2 (1:2) abgefertigt. Damit haben die Rasenspieler einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und gleichzeitig für einen Wechsel an der Tabellenspitze gesorgt.

Der VfR II bestimmte die Anfangsphase und ging durch Alieu Jobarteh in Führung (11.). Danach drehte der Favorit nach Toren von Daniele Parisi (13.) und Thorsten Kotelmann (21.) den Rückstand aber in eine 2:1-Führung. Nach der Pause zündete der VfR II allerdings ein Feuerwerk und erzielte durch vier weitere Treffer von Jobarteh (55., 74., 80., 85.) sowie Luca Romano (63.) einen 6:2-Kantersieg. Unschöne Begleiterscheinung waren die zwei Platzverweise für Rohrhof (77./83.). wy