Jochen Ingelmann die Zwischenlösung bei der TSG

Weinheim.Was ist los beim Fußball-Verbandsligisten TSG 62/09 Weinheim? Diese Frage stellt sich in den vergangenen Tagen immer häufiger, seitdem der Verein vor inzwischen mehr als zwei Wochen seinem Trainer Seydou Sy gekündigt hat. Zu den Gründen dafür gibt es bis jetzt weder vom Hauptverein noch von der Abteilung eine Stellungnahme. Auch in dieser Woche erfolgte auf erneute Nachfrage bei Abteilungsleiter Darko Vucic keine Reaktion. Klar ist, dass das öffentliche Ansehen der (noch) am höchsten spielenden Fußball-Abteilung an der Bergstraße bereits jetzt großen Schaden genommen hat. Das beharrliche Schweigen stößt bei vielen Beobachtern auf Unverständnis.

„Auch ich bin schon sehr oft gefragt worden, was los ist“, bekannte der zum kommissarischen Cheftrainer ernannte Jochen Ingelmann im Telefonat mit dieser Redaktion. „Das ist schon eine sehr spezielle Situation. Für Außenstehende ist es schon komisch, wenn gar keine Informationen kommen.“ Ansonsten muss sich auch der im Sommer vom SV Lörzenbach als Co-Trainer nach Weinheim gekommene Mörlenbacher an das offiziell vonseiten des Vereins verhängte Redeverbot halten. Der 26-Jährige hat dazu schließlich einen besonderen Hintergrund und dürfte die Gründe für das seltsam erscheinende Vorgehen der TSG-Oberen nachvollziehen können: Er studiert in Heidelberg Jura.

Am Anfang der Trainerkarriere

Auch damit, dass er in Weinheim womöglich ein Interimstrainer auf Abruf ist, kann sich Ingelmann arrangieren. Zeitgleich mit der Bekanntgabe seiner Ernennung zum kommissarischen Trainer der ersten Mannschaft hatte die TSG 62/09 erklärt, weiterhin nach einer Trainerlösung bis Rundenende suchen zu wollen. „Für mich ist die Konstellation, wie sie im Moment ist, in Ordnung“, sagte Ingelmann. „Wenn die TSG einen Trainer bis Rundenende findet, könnte ich auch wieder das Amt des Co-Trainers übernehmen. Die Hauptsache ist doch, dass ich im Moment den Kontakt zu den Spielern über Telefon oder Zoom-Meetings halte.“, sagt der 26-Jährige. „Zunächst gilt es, dass sich die Jungs bis Ende Februar so gut wie möglich fit halten, damit wir auf einen eventuellen Restart vorbereitet wären. Es geht derzeit auch mehr um den sozialen Austausch als um fußballspezifische Inhalte.“

Ingelmann steht noch am Anfang seiner Trainerkarriere. Bevor er nach Weinheim wechselte, war er fünf Jahre lang als Trainer im Nachwuchsbereich von den E- bis B-Junioren beim SV Lörzenbach tätig. Seit zwei Jahren fungiert er zudem als Co-Trainer bei der U-15-Auswahlmannschaft des Badischen Fußballverbands. Sein Engagement bei der TSG 62/09 bedeutet für ihn jetzt die erste Trainerstation im Erwachsenenbereich.

Dass er sich die Situation anders gewünscht hätte, räumt Ingelmann indes ein. „Wenn ein Trainer gefeuert wird, ist es ja immer ein komisches Gefühl.“ Keinen Zweifel lässt er daran, dass er sich mit Seydou Sy in den fünf Monaten der engen Zusammenarbeit sehr gut verstanden hat. „Es war auch persönlich sehr angenehm. Inhaltlich hatten wir ohnehin immer eine Meinung – und gemeinsam Spaß sowohl auf als auch neben dem Platz.“ Ingelmann bedauert den Rauswurf von Seydou Sy, will sich jetzt aber auch den vor ihm liegenden Aufgaben widmen. „Die Trainertätigkeit gefällt mir. Und mir ist es auch relativ egal, ob ich kommissarischer Cheftrainer oder eben Co-Trainer bin. Hauptsache, ich verstehe mich gut mit den Spielern. Und das ist der Fall.“ wn/ü

