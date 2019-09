Jörns’ Rückkehr mit vielen Unbekannten

MANNHEIM.Für Dirk Jörns ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der Trainer des Fußball-Verbandsligisten Fortuna Heddesheim trifft am Sonntag, 16 Uhr, mit seinem Team auswärts auf seinen Ex-Verein TSG Weinheim. Und der Dritte der vergangenen Saison kommt nicht als Favorit ins Sepp-Herberger-Stadion.

Mit der TSG Weinheim gelang Jörns in der Spielzeit 2016/2017 die Verbandsliga-Meisterschaft. Doch nach dem Titel verließ er den Verein. „Von den Spielern ist keiner mehr da und auch von den Weinheimer Offiziellen kenne ich nur noch die wenigsten“, sagt Jörns. Die neue Weinheimer Mannschaft kann der Fortuna-Coach, der im Sommer das Kommando in Heddesheim übernommen hat, noch nicht so recht einschätzen.

„Jeder schlägt gerade jeden“

„Die ganze Liga ist derzeit etwas undurchsichtig. Da schlägt gerade jeder jeden. Und die Teams, die sich als stabil erweisen, hatte vor der Runde eigentlich keiner auf der Rechnung“, sagt Jörns. „Deshalb weiß ich nicht so genau, wie ich Weinheim einschätzen soll. Aber sie haben am vergangenen Sonntag den VfB Gartenstadt geschlagen – also schlecht sind sie sicher nicht.“

Die Heddesheimer kassierten zuletzt ebenfalls eine Niederlage. Gegen Germania Friedrichstal verlor die Fortuna zu Hause mit 1:2. „So ist halt Fußball. Es war eigentlich eine Partie auf ein Tor. Wir haben das Spiel dominiert, sind auch mit 1:0 in Führung gegangen, haben dann aber vergessen, nachzulegen“, erklärt Jörns. „Friedrichstal hat mit zwei Schüssen aus der Distanz, die erfolgreich waren, dann das Spiel gedreht. Meiner Mannschaft kann ich eigentlich nur den Vorwurf machen, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben und wir es noch nicht schaffen, zu null zu spielen oder zumindest keine entscheidenden Gegentreffer zu bekommen.“

Jörns ist aber weiter optimistisch: „Mich interessiert in erster Linie, ob wir gut spielen. das haben wir gemacht. So eine Niederlage gibt es eben auch einmal. Aber das ist alles kein Grund, jetzt nervös zu werden.“

Gegen die TSG Weinheim kann Jörns wieder auf den kompletten Kader bauen. „Die angeschlagenen Spieler melden sich zurück, es sieht gut für Sonntagmittag aus.“

Momentan belegt die Fortuna in der Tabelle den sechsten Rang. Die Weinheimer sind aber direkt dahinter auf Platz sieben und haben mit elf Zählern aus den bisherigen sieben Partien genauso viele Punkte wie die Jörns-Elf.

Weinheim auf Kurs

Bei der TSG Weinheim war der Jubel nach dem jüngsten 1:0-Auswärtscoup beim VfB Gartenstadt entsprechend groß. Die Mannschaft von Trainer Christian Schmitt hat sich als Saisonziel einen einstelligen Tabellenrang gesetzt und hält als aktuell Siebter dementsprechend Kurs. „Wir hatten die zwei Partien vor Gartenstadt verloren, der Sieg war deshalb wichtig. Wenn wir wie gegen den VfB spielen, dann können wir alle Partien gewinnen“, sagt der Coach. „Mit Heddesheim kommt jetzt natürlich eine sehr starke Mannschaft, die mit Top-Spielern gespickt ist, aber wir wollen dagegenhalten und ebenfalls ein gutes Spiel machen.“

