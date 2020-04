„Jogi ist ein sehr angenehmer Mensch“

Mannheim/Leipzig.Seine ersten Erfahrungen als Athletiktrainer sammelte Nicklas Dietrich beim Nachwuchs der TSG Hoffenheim, später rückte der Grünstädter von 2013 bis 2015 zu den Profis der TSG auf und ist nach seiner Zeit bei RB Leipzig inzwischen einer von zwei hauptamtlichen Athletiktrainern der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Im Gespräch mit dieser Redaktion berichtet der 37-Jährige unter anderem über seine Arbeit mit Joachim Löw und das Heimtraining während der Corona-Krise.

Herr Dietrich, die wichtigste Frage vorweg: Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie?

Nicklas Dietrich: Uns geht es sehr gut, auch wenn die Situation für alle neu und ungewöhnlich ist. Glücklicherweise gibt es weder in meinem Verwandten- noch im Bekanntenkreis einen Corona-Fall.

In der Regel pendeln Sie zwischen Ihrem Wohnort Leipzig und der DFB-Zentrale in Frankfurt. Wie sieht es momentan aus?

Dietrich: Da ich in Frankfurt meinen Zweitwohnsitz habe, könnte ich sogar problemlos weiter pendeln. Tatsächlich arbeite ich aber derzeit im Homeoffice in Leipzig.

Wie müssen wir uns Ihre Arbeit unter normalen Umständen vorstellen?

Dietrich: Mein Job ist in zwei Bereiche geteilt. Zum einen bin ich als Athletiktrainer der A-Nationalmannschaft bei allen Maßnahmen von Herbst bis Frühjahr dabei und im Sommer bei den großen Turnieren – sofern es welche gibt. Wir haben fest eingeplante Zeiten und viel Kontakt zu den Athletiktrainern der Bundesligavereine, um die Spieler außerhalb der DFB-Maßnahmen gut im Auge zu behalten und das Training besser vor- und nachbereiten zu können.

Und der zweite Teil?

Dietrich: Ich bin darüber hinaus der DFB-Akademie zugeteilt und kümmere mich hier in der Abteilung „Performance, Technologie und Innovation“ um verschiedene Fußballprojekte. Gemeinsam mit Kruno Banovcic, der als Fitnesscoach die U-Teams koordiniert, bin ich zudem in der Lehre tätig.

Jetzt arbeiten Sie wie viele andere auch im Homeoffice. Wie groß ist die Umstellung?

Dietrich: Die Projekte laufen normal weiter, das Theoretische wird ohnehin in Heimarbeit erledigt. Leider fällt der Praxisteil komplett weg, was ich sehr bedaure, weil mir gerade die Arbeit auf dem Platz sehr wichtig ist. Im Moment legen wir einen größeren Fokus auf das Bespielen von Social-Media-Kanälen, die wir mit Trainingstipps befüllen, und versorgen unsere Spieler mit Infos und Hilfsmitteln.

Zum Beispiel?

Dietrich: Wir organisieren Hometrainer oder stellen den Spielern Apps zur Verfügung, mit denen sie sich kompakt in allen Wissensbereichen fortbilden können.

Joachim Löw ist mittlerweile der weltweit dienstälteste Trainer einer Fußball-Nationalmannschaft. Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer?

Dietrich: Jogi ist ein sehr angenehmer Mensch, der einen ganz klaren Blick auf den Fußball hat. Was ich besonders an ihm schätze, ist, dass er sehr prinzipientreu ist. Wenn etwa der A-Kader montags zusammenkommt, werden alle Spieler geschont, die am Samstag und Sonntag im Einsatz waren. Die zwei Tage nach und vor einem Spiel sind heilig und stehen ganz im Zeichen der Regeneration. Dazwischen wird den Jungs physisch alles abverlangt. Ein Ziel der Nationalmannschaft ist es, am Spieltag zu performen. Das andere, die Spieler wieder gesund zu ihren Vereinen zu schicken.

Kommen wir auf die Corona-Krise zu sprechen. Derzeit kursieren im Netz jede Menge Videos mit Tipps, wie wir uns zu Hause fithalten können. Werden wir jetzt alle zu Fitnessexperten?

Dietrich: Das muss man differenziert betrachten und es kommt auf den Adressaten an. Profis und Hochleistungssportler benötigen keine Anleitungen. Für den Breiten-, Hobby- und Gelegenheitssportler macht es hingegen Sinn, wenn er sich hier ein paar Tipps abholen kann.

Wenn es um die spezifische „Fußballfitness“ geht – welche Tipps hätten Sie parat?

Dietrich: Allgemein gilt: Gerade jetzt, wenn nicht gemeinsam auf dem Platz trainiert werden kann, ist die richtige Steuerung von hoher Bedeutung. Die Spezialtrainer müssen sich mehr denn je mit dem Chef abstimmen und gute Pläne entwickeln, damit die Fitnessläufe und Kraftübungen im Einklang mit dem stehen, was später wieder auf dem Platz passiert. Wenn es nach der Pause wieder losgehen sollte, geht es direkt von null auf hundert in vielen englischen Wochen weiter. Daher wäre es jetzt ratsam, fußballspezifische Abläufe zu intensivieren und widerzuspiegeln: kurze und schnelle eng aufeinander folgende Aktionen, Laufen in verschiedenen Tempi, also gehen, joggen, sprinten, bremsen, starten, Richtungswechsel und Kraftübungen einbauen.

Bei allem Heim-Trainingseifer: Wie viel Fitness geht in ungefähr sechs bis acht Wochen verloren?

Dietrich: Das kann niemand vorhersagen. Alle trainieren fleißig weiter, die einen machen es besser, die anderen schlechter. Entscheidend ist, dass die Spieler jetzt keine Pause machen, das Spannungsniveau aufrecht und die taktische Schulung auf Trab halten. Wenn die Saison – sofern es möglich ist – zu Ende gespielt ist, wird die Erholungspause wichtiger denn je sein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020