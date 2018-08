John Degenkolb rollt weiter in der Erfolgsspur

Anzeige

Bürstadt.Am Nachmittag musste John Degenkolb noch einen Sponsorentermin in Ulm wahrnehmen. Doch nachdem ihn die Bahn pünktlich 45 Minuten vor dem Start nach Bürstadt gebracht hatte, lieferte der der 29-Jährige nach 111 Runden auf dem schnellen Innenstadtkurs am späten Dienstagabend ebenso zuverlässig die von den fast 5000 Fans erhoffte Leistung ab. Der deutsche Meister Pascal Ackermann und André Greipel hatten in einem packenden Sprintfinale das Nachsehen.

„Es ist schön, wieder hier oben zu stehen“, freute sich der 29-jährige Tour-de-France-Etappensieger auf dem Podium des 2. Entega Grand Prix – eine Perspektive, die er schon aus dem Vorjahr kannte. Damit bewies der Sympathieträger aus Oberursel bei seinem Beinahe-Heimspiel, dass ihn die blendende Form aus der Tour noch immer trägt. Am vergangenen Sonntag hätte er schließlich um Haaresbreite auch noch den prestigeträchtigen Sprint der Abschlussetappe auf den Champs-Élysées gewonnen. Doch mit diesem zweiten Platz konnte Degenkolb prächtig leben. „Natürlich hätte ich wahnsinnig gerne den Sieg in Paris geholt, aber der Erfolg in Roubaix hat alles überstrahlt“, verwies der Klassiker-Jäger auf den so lange ersehnten Etappensieg in Frankreich vom 15. Juli.

111 Runden a 611 Meter (67,82 Kilometer) 1. John Degenkolb ... 111 Runden a 611 Meter (67,82 Kilometer) 1. John Degenkolb (1:36:40 Stunden/Trek-Segafredo), 2. Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), 3. André Greipel (Lotto Soudal), 4. Nikias Arndt (Team Sunweb), 5. Rick Zabel (Katusha Alpecin), 6. Michael Gannopolski (Team Möbel Ehrmann), 7. Robert Müller (Hermann Radteam), 8. Patrick Lechner (Bike Aid), 9. Daniel Harnisch (Team SchnelleStelle Ur-Krostitzer), 10. Marcel Sieberg (Lotto Soudal), 11. Benedikt Becker (Team Isaax Torgau), 12. Moritz Augenstein (KED-Stevens Radteam Berlin), 13. Jan Dieteren (LKT Team Brandenburg/SSG Bensheim), 14. Luca Felix Happke (Team Sauerlan), 15. Yousif Mirza-Al-Hamadi (UAE Team Emirates), 16. Nils Politt (Katusha Alpecin). Folgende Fahrer wurden neun Runden vor Rennende aus der Wertung genommen: Meron Teshome (Bike Aid), Patrick Lechner (Bike Aid), Matthias Schnapka (Bike Aid), Florian Kretschy (Schnelle Stelle Ur-Krostitzer), Marian Reinecke (Schnelle Stelle Ur-Krostitzer), Arne Egner (Herrmann Radteam), Christopher Hatz (Herrmann Radteam) Robert Müller (Herrmann Radteam), Leon Echtermann (Herrmann Radteam), Philipp Küllmer (Team Erdinger Alkoholfrei), Tim Gebauer (Team Erdinger Alkoholfrei), Dominik Merseburg (Team Erdinger Alkoholfrei), . Andreas Fließgarten (Team Möbel Ehrmann), David Hund (Team Möbel Ehrmann), Sebastian Breuer (Embrace the World Cycling), Peter Schermann (Embrace the World Cycling), Bastian Becker (Team Isaac Torgau), Benedikt Becker (Team Isaac Torgau), Tim-Jonas Reuß (Hessen-Opelit), Johannes Kaufmann (Hessen-Opelit), Sebastian Hechler (RSV Edelweiß Oberhausen), Frederic Störmann (Team Kom*Sport Köln), Fabian Hollbach (RV Sossenheim). Derny-Rennen der Profis: 1. Achim Burkart, 2. Nils Politt, 3. Marcel Sieberg.

Und während Degenkolb weiter in der Erfolgsspur rollt, kam auch Pascal Ackermann nach seinem Coup bei den Deutschen Meisterschaften in Einhausen am 1. Juli gerne nach Südhessen zurück. Zwar musste er anders als noch vor rund vier Wochen nun Degenkolb den Vortritt lassen, doch der erst 19-jährige Pfälzer wird das verschmerzen können.